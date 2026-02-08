В Белом доме разочаровались в лидере венесуэльской оппозиции Politico: в окружении Трампа считают, что Мачадо работает против интересов США

Окружение президента США Дональда Трампа все больше разочаровываются в лидере венесуэльской оппозиции Марии Карине Мачадо. По их мнению, которое передает издание Politico, она мешает целям США в Венесуэле. Они также называют ее деструктивным фактором.

Она деструктивный фактор и работает против целей национальной безопасности США, — сообщил один источник в Белом доме.

Также источники обвиняют Мачадо в намеренном противодействии успехам президента Трампа в области внешней политики, в частности освобождения политических заключенных в Венесуэле. Также она стремиться выставить себя единственным лидером венесуэльской оппозиции.

Ранее сообщалось, что США не будут пытаться свергнуть уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон уверен, что ее не будут пытаться заменить на Мачадо, поскольку даже Трамп считает ее «клоуном».

До этого Трамп принял Нобелевскую премию мира от Мачадо. Журналисты отметили, что лидер оппозиции настаивала на том, чтобы вручить ее американскому лидеру.