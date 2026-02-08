Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 19:37

В Белом доме разочаровались в лидере венесуэльской оппозиции

Politico: в окружении Трампа считают, что Мачадо работает против интересов США

Карине Мачадо Карине Мачадо Фото: IMAGO/Briant Mendez/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Окружение президента США Дональда Трампа все больше разочаровываются в лидере венесуэльской оппозиции Марии Карине Мачадо. По их мнению, которое передает издание Politico, она мешает целям США в Венесуэле. Они также называют ее деструктивным фактором.

Она деструктивный фактор и работает против целей национальной безопасности США, — сообщил один источник в Белом доме.

Также источники обвиняют Мачадо в намеренном противодействии успехам президента Трампа в области внешней политики, в частности освобождения политических заключенных в Венесуэле. Также она стремиться выставить себя единственным лидером венесуэльской оппозиции.

Ранее сообщалось, что США не будут пытаться свергнуть уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон уверен, что ее не будут пытаться заменить на Мачадо, поскольку даже Трамп считает ее «клоуном».

До этого Трамп принял Нобелевскую премию мира от Мачадо. Журналисты отметили, что лидер оппозиции настаивала на том, чтобы вручить ее американскому лидеру.

Венесуэла
США
оппозиция
Белый дом
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экранная возлюбленная Вячеслава Тихонова умерла после тяжелой болезни
Ирак принял более 2,2 тысячи боевиков ИГ из сирийских тюрем
«Гвоздь в крышку гроба»: эксперт оценил покушение на генерала Алексеева
Дроны РФ разнесли подачку Запада ВСУ, «дефицит» танков: что будет дальше
Гладков объявил в Белгороде эвакуацию
Слуцкий назвал покушение на генерала провокацией Киева
Домушник «обменял» сосиски в тесте на золото
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Российский посол высказался о совместном использовании Севморпути с Кореей
В Белом доме разочаровались в лидере венесуэльской оппозиции
В Коми школьники наелись полусырого мяса и отравились
В Киеве придумали, как «сделать прописку» войскам НАТО на Украине
В Госдуме разъяснили механизмы защиты прав дольщиков в 2026 году
Дмитриев сделал неутешительный прогноз по карьере Стармера
Lada бросит вызов быстрым иномаркам: вот что такое Vesta Sport
Посол России в Лондоне высказался о контактах с Залужным
Мирошник объяснил, почему Зеленскому выгоден «могильный» холод в домах
На Украине футболиста прогнали с должности капитана за русский язык
«Разрушили все»: Азаров озвучил один неудобный для Киева факт
Зеленский потребовал у Франции вооружение
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса
Общество

Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.