Стоимость нефти может взлететь на фоне ситуации в Иране Дмитриев: стоимость цен на нефть на мировом рынке превысит $100 за баррель

Мировой рынок нефти может столкнуться с резким скачком цен, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X. По его словам, стоимость барреля в ближайшее время превысит отметку в $100 (7,7 тыс рублей).

Скоро цена на нефть превысит $100 за баррель, — уточнил Дмитриев.

Свой прогноз он связал с эскалацией напряженности вокруг Ирана. Спецпредставитель президента добавил, что район Ормузского пролива является ключевым маршрутом для транспортировки нефти из стран Персидского залива. Тегеран уже угрожал перекрыть узкий морской коридор в ответ на ужесточение санкций и военные угрозы со стороны США и Израиля.

По словам Дмитриева, подобное развитие событий станет причиной «глобального нефтяного шока», который больно ударит, в том числе, по американской экономике. Даже временная блокировка Ормузского пролива способна мгновенно взвинтить цены на энергоносители по всему миру, учитывая, что через него проходит около пятой части всей мировой нефти.

До этого Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщало, что получает уведомления о закрытии пролива по радиосвязи. На данный момент это единственный морской путь для экспорта нефти из шести стран: Ирана, Ирака, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Через пролив проходит примерно 20–30% от всего объема нефти, потребляемой планетой ежедневно.