Дмитриев рассказал, как Зеленского прервали на полуслове про ядерную бомбу

Британский репортер прервал выступление президента Украины Владимира Зеленского, сообщил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X. Журналист не дал ему завершить мысль о возможном получении ядерного оружия.

Британский репортер в срочном порядке прерывает Зеленского, чтобы остановить его от начатого: если бы ему предложили ядерную или «грязную» бомбу, он бы с удовольствием ее принял, — написал Дмитриев.

Ранее Зеленский выразил готовность принять ядерное оружие от Великобритании и Франции. Он подчеркнул, что сделал бы это с удовольствием.

До этого лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, выступая в Государственной думе, предупредил, что Великобритания рискует исчезнуть как государство, если на Украине будет размещено ядерное оружие. Он призвал Лондон задуматься о собственных гражданах. По словам Миронова, королевство ставит их перед вопросом жизни и смерти.

Кроме того, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что инициатором передачи Киеву грязной бомбы является Лондон. Сенатор назвал Великобританию «мастерицей грязных дел».