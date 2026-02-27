Зимняя Олимпиада — 2026
ЕС не давали Дмитриеву вернуться в Москву

Рейс Дмитриева из Женевы в Москву задержали из-за проблем со стороны ЕС

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Евросоюз создает препятствия для возвращения самолета спецпредставителя президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главы РФПИ Кирилла Дмитриева после переговоров с американской стороной в Женеве, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах. Он уточнил, что возникли сложности с документами пилотов и с тем, что это воздушное судно еще не появлялось в Европе.

Европейские коллеги попытались препятствовать: возникли проблемы с его возращением через Германию и Финляндию, — рассказал собеседник агентства.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что неизвестный самолет ВВС США, пролетевший над территорией России, мог доставлять груз в Казахстан. По его словам, между странами сейчас развивается активное сотрудничество. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

До этого сообщалось, что полет российской делегации в Женеву занял девять часов. Причиной продолжительного пути стал облет недружественных стран. Однако Италия все-таки предоставила российскому самолету свое воздушное пространство для пролета на территорию Швейцарии.

