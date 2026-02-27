Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 01:17

Зеленского сравнили с маленькой девочкой с большими капризами

Депутат Госдумы Хамитов сравнил поведение Зеленского с капризной школьницей

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Nietfeld/dpa/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский своим поведением напоминает капризную школьницу, которой постоянно чего-то не хватает, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов. По его мнению, украинский лидер постоянно требует новых подарков от Запада и недоволен тем, что получает.

Парламентарий отметил, что европейские политики охотно поддерживают эту игру и продолжают поставлять оружие Киеву. Хамитов подчеркнул, что ни Украина, ни Запад не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта.

По словам депутата, киевские власти боятся суда за свои преступления после окончания боевых действий. Европейским лидерам, в свою очередь, выгодно сохранять внешнюю повестку, чтобы не отвечать перед избирателями за внутренние проблемы, добавил Хамитов.

Ранее политолог, бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил: Зеленский пытается одновременно получить финансирование от Европы и Соединенных Штатов. По словам эксперта, для этого глава государства использует две противоположные стратегии: европейцам он обещает продолжение конфликта, а американскому руководству — скорейшее заключение мира.

