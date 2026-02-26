Зимняя Олимпиада — 2026
Стало известно, чем закончатся нападки Зеленского на Венгрию и Словакию

TEC: нападки Зеленского на Венгрию и Словакию провоцируют опасную эскалацию

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: DGlobal Look PressKeystone Press Agency/
Действия президента Украины Владимира Зеленского в отношении Венгрии и Словакии могут спровоцировать опасную эскалацию между странами, передает European Conservative. Авторы материала отмечают чрезвычайную неблагодарность украинского лидера в отношении Будапешта и Братиславы.

По информации издания, угрозы Зеленского оказались настолько серьезными, что премьер Венгрии Виктор Орбан был вынужден задействовать вооруженные силы для защиты энергетической инфраструктуры от потенциальных атак со стороны Украины. Журналисты также обратили внимание на поддержку Киева Евросоюзом в конфликтах с его же членами.

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что президент Украины пытается одновременно получить финансирование от Европы и США. По его словам, для этого Зеленский использует две противоположные стратегии: европейцам он обещает продолжение конфликта, а американскому руководству — скорейшее заключение мира.

До этого глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил: Зеленский лжет, что нефтепровод «Дружба» нельзя быстро восстановить. По его словам, Киев сам же и устраивает атаки на этот объект.

Венгрия
Украина
Словакия
Владимир Зеленский
