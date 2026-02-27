Клинтон призвала Конгресс допросить Трампа о связях с Эпштейном

Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон призвала комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору вызвать президента США Дональда Трампа на допрос. Она подчеркнула, что политик должен дать показания под присягой о его связях с уличенным в растлении несовершеннолетних финансистом Джеффри Эпштейном.

Если этот комитет серьезно настроен выяснить правду о преступлениях Эпштейна, связанных с торговлей людьми, он не будет полагаться на заявления для прессы, чтобы получить ответы от нашего нынешнего президента о его причастности, он спросит его напрямую под присягой о десятках тысяч упоминаний его имени в документах Эпштейна, — констатировала Клинтон.

Ранее сообщалось, что Минюст США не опубликовал часть документов по делу Эпштейна, которые содержат обвинения в адрес американского президента Дональда Трампа. Журналисты выявили десятки страниц, которые были каталогизированы, но так и не попали в открытый доступ.

До этого основатель компании Microsoft Билл Гейтс признал свои связи со скандально известным финансистом. Он принес извинения сотрудникам своего фонда. Миллиардер также отметил, что крутил романы с русскими женщинами, пока находился в браке.