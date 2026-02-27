Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 00:01

Клинтон призвала Конгресс допросить Трампа о связях с Эпштейном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон призвала комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору вызвать президента США Дональда Трампа на допрос. Она подчеркнула, что политик должен дать показания под присягой о его связях с уличенным в растлении несовершеннолетних финансистом Джеффри Эпштейном.

Если этот комитет серьезно настроен выяснить правду о преступлениях Эпштейна, связанных с торговлей людьми, он не будет полагаться на заявления для прессы, чтобы получить ответы от нашего нынешнего президента о его причастности, он спросит его напрямую под присягой о десятках тысяч упоминаний его имени в документах Эпштейна, — констатировала Клинтон.

Ранее сообщалось, что Минюст США не опубликовал часть документов по делу Эпштейна, которые содержат обвинения в адрес американского президента Дональда Трампа. Журналисты выявили десятки страниц, которые были каталогизированы, но так и не попали в открытый доступ.

До этого основатель компании Microsoft Билл Гейтс признал свои связи со скандально известным финансистом. Он принес извинения сотрудникам своего фонда. Миллиардер также отметил, что крутил романы с русскими женщинами, пока находился в браке.

