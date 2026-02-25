Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 16:52

Журналисты нашли компромат на Трампа в скрытых файлах по делу Эпштейна

NPR: документы по делу Эпштейна с обвинениями в адрес Трампа засекретили

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Andrew Harrer/dpa/Global Look Press
Министерство юстиции США не опубликовало часть документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которые содержат обвинения в адрес президента Дональда Трампа, сообщает портал NPR. Журналисты выявили десятки страниц, которые были каталогизированы, но так и не попали в открытый доступ.

Среди скрытых материалов — более 50 страниц протоколов допросов ФБР. В частности, записи бесед с женщиной, обвинившей Трампа в сексуальном насилии несколько десятилетий назад, когда она была несовершеннолетней.

В ведомстве отказались комментировать содержание скрытых файлов и причины их непубликации. При этом отметили, что они либо содержат конфиденциальные данные, либо являются дубликатами, либо относятся к текущему федеральному расследованию.

Ранее стало известно, что вооруженный мужчина, задержанный при попытке проникнуть в поместье Трампа, оказался его сторонником и был одержим материалами дела Эпштейна. Американец считал, что влиятельные лица избегают ответственности, и пытался привлечь внимание к содержимому скандальных файлов.

