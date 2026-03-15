15 марта 2026 в 15:42

Стало известно, кому Эпштейн мог поставлять своих жертв

Times: Эпштейн мог поставлять жертв египетскому миллиардеру Аль-Файеду

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн имел связи с египетским миллиардером и бывшим владельцем лондонского универмага Harrods Мохаммедом Аль-Файедом, сообщает газета Times со ссылкой на свидетельства жертв. По ее информации, Эпштейн мог поставлять предпринимателю девушек.

Жертва Джеффри Эпштейна заявила, что была передана Мохаммеду Аль-Файеду, что стало первым сообщением о связи между двумя сексуальными преступниками, — говорится в публикации.

Ранее появилась информация, что Эпштейн с большой вероятностью мог иметь ребенка и был одержим идеей создания новой расы. При жизни финансист неоднократно утверждал, что у него есть наследник от одной из жертв. В особняке Эпштейна на Манхэттене хранились личные вещи и фотографии, подтверждающие его привязанность к женщине, которую он называл матерью своего ребенка.

Кроме того, в файлах Эпштейна обнаружились подборки девушек из Литвы и с Украины с откровенными комментариями. Каждая фотография сопровождается рейтингом, где оцениваются внешность и отношение.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
