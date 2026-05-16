Правительство Украины превратило страну в преступную империю, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, речь идет не только о производстве наркотических средств, но и о торговле детьми, а также о мошеннических кол-центрах.

Киевский режим настолько сросся с криминалом, что превратил Украину в преступную империю, в которой процветают торговля людьми (в том числе детьми) и человеческими органами, мошеннические кол-центры, контрабанда, незаконный оборот оружия и производство наркотиков, — отметила она.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ политолог Богдан Безпалько предположил, что украинская сторона непременно напала бы на Россию при наличии ядерного оружия. По его словам, сожаления о потере данного вида вооружения со стороны президента Украины Владимира Зеленского не являются чем-то новым или неожиданным, а, наоборот, возвращают всех участников кризиса к изначальным причинам, которые легли в основу начала спецоперации.