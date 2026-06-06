Поляки с большой ненавистью относятся к украинцам, а из Польши часто депортируют украинских мужчин обратно на родину, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью украинскому журналисту Виталию Дикому. По словам парламентария, во время поездки через Польшу друзья рассказали ей о резко негативном настрое местных жителей.

Скороход также рассказала, что в Польше при любом конфликте между украинцем и поляком правым всегда признают поляка, независимо от обстоятельств — такой настрой она считает устоявшимся. Депутат привела множество примеров, когда украинских мужчин депортируют с территории Польши обратно на Украину.

Ранее Скороход предрекала эвакуацию населения в Черниговской и Сумской областях Украины. При этом начальник инженерных войск ВСУ Василий Сиротенко отметил, что украинские военные строят оборонительную линию от Киевского водохранилища до Сум.

В свою очередь глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил, что обязательная эвакуация объявлена в семи населенных пунктах региона. По его словам, из этих поселков нужно вывезти более 7 тыс. человек.