Линде грозит тюрьма: почему ее конфликт с Фадеевым обострился спустя 30 лет

Певица Линда (настоящее имя — Светлана Гейман) стала подозреваемой по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, она исполняла хиты, которые юридически принадлежат ее бывшему продюсеру Максиму Фадееву. Артистке может грозить до 10 лет лишения свободы. Как шоу-бизнес отреагировал на скандал, возможно ли примирение сторон, есть ли будущее у карьеры Линды — выяснил NEWS.ru.

Что известно о сотрудничестве Линды и Максима Фадеева

Будущая певица родилась в Казахстане. Ее отец был крупным финансистом, мама — инженером. Вместе с родителями Светлана переехала в Москву. В столице и началась ее музыкальная карьера при поддержке композиторов и продюсеров Виталия Окорокова и Владимира Матецкого. В середине 1990-х артистка стала сотрудничать с Максимом Фадеевым. Написанные им песни «Ворона», «Мало огня», «Северный ветер», «Песни тибетских лам» и другие в ее исполнении стали хитами.

Линда неоднократно получала статус «певицы года», музыкальные критики называли ее творчество «знаковым явлением эпохи». Впоследствии сотрудничество Гейман с Фадеевым прервалось. В недавнем интервью Ксении Собчак исполнительница заявила, что ее отец заболел и разорился. Сразу после этого, по ее мнению, Фадеев потерял интерес к проекту. Более того, артистка обвинила его и в том, что он, используя свои связи, якобы закрыл ей доступ на радио и ТВ.

Сам Фадеев не подтверждал эту информацию.

Линда (Светлана Гейман) Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

В чем сейчас Максим Фадеев обвиняет Линду

По словам Светланы, в 1998-м году Фадеев передал права на песни лейблу «Кристальная музыка», созданному ее отцом, получил за это денежную компенсацию. «Песни были написаны [персонально] для меня. Написаны Максимом, никто не умаляет этого. Но права были переданы лейблу, а тот по цепочке передал их мне», — пояснила артистка в интервью Собчак.

Сам продюсер в личном блоге опроверг ее слова. Он заявил, что права на музыку и фонограммы «были мошенническим образом переписаны на Светлану Гейман». По версии продюсера, к ситуации причастны директор «Кристальной музыки» и официальный представитель Линды Максим Кувшинов, а также генеральный директор музыкального издательства «Джем», владелец компании «Профит» Андрей Черкасов.

«Я до сих пор не знаю, кто 30 лет получает мои авторские отчисления. Я требую восстановить справедливость и провести почерковедческую экспертизу, которую до сих пор не сделали», — написал продюсер. Он утверждает, будто его подпись на документах о передаче прав является поддельной.

Как Линда сможет избежать наказания в конфликте с Фадеевым

12 мая в домах Линды и Максима Кувшинова прошли обыски. В тот же день они были доставлены на допрос. Исполнительницу хита «Ворона» перевели из статуса свидетеля в подозреваемую по уголовному делу. Если ее вина будет доказана, то артистке грозит до 10 лет лишения свободы.

Линда сможет избежать наказания, если выплатит Фадееву финансовую компенсацию, заявил в беседе с NEWS.ru адвокат Андрей Алешкин. Он подчеркнул, что выплата должна быть осуществлена на первой стадии следственной проверки — в противном случае примирение сторон в юридическом поле будет невозможно.

«Как правило, в подобных случаях люди пытаются договориться и не доводят конфликт до возбуждения уголовного дела. Если Линда возместит ущерб, то не будет состава преступления. Если этого не произойдет, то последствия могут быть серьезными — статья тяжкая», — пояснил адвокат.

Максим Фадеев Фото: Александр Вильф /РИА Новости

Как в шоу-бизнесе отреагировали на скандал Линды и Максима Фадеева

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов, знакомый лично с обоими сторонами конфликта, рассказал NEWS.ru, что Фадеев хочет защитить интеллектуальные права и не готов к примирению.

Дворцов напомнил, что Максим Александрович не впервые со скандалом расходится с бывшими подопечными. В 2024 году, например, Фадеев обещал через суд лишить Глюкозу псевдонима, уточнил собеседник NEWS.ru. Дворцов выразил мнение, что напрасно артисты вступают в конфликт, ведь права на песни принадлежат их автору — и по закону, и по совести, отметил собеседник.

«Да, Максим — очень жестокий наставник. Да, у него непростой характер. Но при этом он на сто процентов справляется со своей работой», — считает Дворцов.

Он добавил, что до конфликта с Фадеевым Линда была востребованной певицей и ее гастрольный тур был расписан на год вперед. Что будет теперь с ее карьерой, вопрос открытый, заключил эксперт.

Сама Линда, как и ее пиар-директор, не ответили на звонки и сообщения журналиста NEWS.ru.

