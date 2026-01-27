Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 21:16

Глюкоза отменила концерты в Казахстане

Глюкоза обвинила организатора концертов в Казахстане в их срыве

Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) в своем Telegram-канале официально объявила об отмене своих предстоящих выступлений в Казахстане. Концерты, запланированные на начало февраля, не состоятся по вине организатора, отметила она.

Выступления артистки должны были пройти 7 февраля в Алма-Ате и 8 февраля в Астане. Однако, как сообщила сама певица, ситуация вышла из-под контроля по причине полного игнорирования со стороны казахстанского организатора шоу. Глюкоза и ее команда отмечают, что предпринимали все возможные попытки для решения проблемы и сохранения концертов, но усилия не увенчались успехом.

Организатор перестал выходить на связь с моей командой и букинг агентом. Мы сделали все, чтобы исправить ситуацию и встретиться с вами, но обстоятельства сильнее, — написала исполнительница.

Артистка напрямую обвинила локального промоутера в неисполнении обязательств и срыве тура. Всем зрителям, купившим билеты, рекомендовано обратиться в пункты продаж для оформления возврата.

Ранее стало известно, что Глюкоза подала в Арбитражный суд Москвы иск на 341 тыс. рублей к ООО «Иллюминати Продакшн». Его зарегистрировали 16 января, но пока не приняли к рассмотрению. Подробности требований не разглашались. По данным источника, дело будет вести судья Андрей Чадов, специализирующийся на спорах по интеллектуальной собственности и деловой репутации.

Казахстан
Россия
концерты
Глюкоза
