19 января 2026 в 15:16

Глюкоза потребовала деньги с музыкального лейбла Illuminati

Глюкоза подала иск к лейблу Illuminati на 341 тыс. рублей

Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) подала в Арбитражный суд Москвы иск на 341 тыс. рублей к ООО «Иллюминати Продакшн», сообщает РИА Новости. Его зарегистрировали 16 января, но пока не приняли к рассмотрению. Подробности требований не разглашаются.

По данным источника, дело будет вести судья Андрей Чадов, специализирующийся на спорах по интеллектуальной собственности и деловой репутации. ООО «Иллюминати Продакшн» входит в структуру Illuminati Media Group и занимается продюсированием музыкантов и звукозаписью.

Согласно данным «БИР-Аналитик», учредителями ООО «Иллюминати Продакшн» являются четыре физических лица, а гендиректором — Даниэль Перцев. Лейбл сотрудничает с артистами Bandura, Nick Rosenberg, ЕК, Александр Катиков, Drixx Phantom и Папион.

Ранее Таганский суд Москвы заключил под стражу продюсера Андрея Разина по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревают в присвоении лицензионных отчислений, причитавшихся поэту Сергею Кузнецову. Предварительный ущерб оценивается в 500 млн рублей.

