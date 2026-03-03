Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 07:48

Суд ограничил время ознакомления Тимура Иванова с материалами дела

Суд Москвы дал Иванову время до 26 марта на ознакомление с материалами дела

Тимур Иванов Тимур Иванов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову установили срок для изучения материалов второго уголовного дела. Басманный суд Москвы ограничил его до 26 марта, сообщил ТАСС участник процесса.

Басманный суд Москвы ограничил Тимура Иванова в сроках ознакомления с материалами второго уголовного дела до 26 марта. При этом следствие настаивало на более ранней дате — 16 марта, — сказал собеседник агентства.

Новое дело включает три эпизода получения взяток в особо крупном размере, легализацию денежных средств в особо крупном размере, а также незаконное хранение оружия. Иванов свою вину не признает.

До этого он уже был осужден по первому делу. В июле 2025 года Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии и штрафу в 100 млн рублей за растрату при покупке паромов для Керченской переправы и вывод средств из банка «Интеркоммерц».

Ранее сообщалось, что Мещанский суд Москвы 5 марта рассмотрит исковое заявление Тимура Иванова к Минобороны из-за игнорирования просьбы заключить с ним контракт и отправить в зону СВО. Он просит в судебном порядке признать незаконным бездействие ответчиков, а также требует направить ему ответ на обращение о желании заключить контракт на прохождение воинской службы.

Тимур Иванов
Басманный суд
материалы
дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банк России бросил вызов регламенту ЕС и потребовал вернуть украденное
Стало известно, как долго Иран будет выбирать нового верховного лидера
Синоптик предупредил о начале половодья в европейской части России
В США заявили, что Ближний Восток «съел» Украину
Найден способ ускорить создание аналога Starlink в России
Раскрыта реальная причина аудита погибших солдат на Украине
Россиян предупредили о рисках «переезда» в новые чаты Telegram
Pepsi зарегистрировала в России новые товарные знаки
Мошенники начали наживаться на застрявших в Дубае туристах
Американские войска уничтожили «сердце» КСИР
Онколог ответил, куда чаще всего метастазирует рак кишечника
Трамп отреагировал на информацию об истощении запасов боеприпасов у США
Израильская авиация нанесла удар по радиостанции «Хезболлы» на юге Бейрута
«В тупике»: дипломат признал окончательный раскол Европы из-за санкций
Авиабаза в Израиле приняла на себя возмездие «Хезболлы»
«Это невозможно»: в США назвали план по Ирану обреченным
«Мы пытались»: в США объяснили, почему потеряли надежду на сделку с Ираном
Американская база на Ближнем Востоке попала под интенсивный удар Ирана
Мощный пожар возник в головном офисе Liberty Bank в Тбилиси
Глоток воды убил одного из выживших в Пермском крае туристов
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.