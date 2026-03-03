Суд ограничил время ознакомления Тимура Иванова с материалами дела Суд Москвы дал Иванову время до 26 марта на ознакомление с материалами дела

Бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову установили срок для изучения материалов второго уголовного дела. Басманный суд Москвы ограничил его до 26 марта, сообщил ТАСС участник процесса.

Басманный суд Москвы ограничил Тимура Иванова в сроках ознакомления с материалами второго уголовного дела до 26 марта. При этом следствие настаивало на более ранней дате — 16 марта, — сказал собеседник агентства.

Новое дело включает три эпизода получения взяток в особо крупном размере, легализацию денежных средств в особо крупном размере, а также незаконное хранение оружия. Иванов свою вину не признает.

До этого он уже был осужден по первому делу. В июле 2025 года Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии и штрафу в 100 млн рублей за растрату при покупке паромов для Керченской переправы и вывод средств из банка «Интеркоммерц».

Ранее сообщалось, что Мещанский суд Москвы 5 марта рассмотрит исковое заявление Тимура Иванова к Минобороны из-за игнорирования просьбы заключить с ним контракт и отправить в зону СВО. Он просит в судебном порядке признать незаконным бездействие ответчиков, а также требует направить ему ответ на обращение о желании заключить контракт на прохождение воинской службы.