Кто такой Эпштейн: кто в «списке педофилов», что за остров, связь с Россией

Минюст США публикует новые файлы по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Какие сведения они раскрывают, кто в «списке педофилов», что за остров, кто такой Эпштейн, есть ли связь с Россией?

Кто такой Эпштейн

Джеффри Эпштейн — американский финансист и миллиардер. Родился в 1953 году в Нью-Йорке. В 1971–1974 годы преподавал физику и математику в частной школе на Манхэттене. Познакомившись с отцом одного из учеников, перешел в инвестиционный банк Bearn Stearns — Эпштейн был его партнером в 1980–1981 годах. Затем основал собственную консалтинговую фирму Intercontinental Assets Group, которая занималась возвращением активов, присвоенных мошенническим путем. В 1988-м открыл управляющую компанию J. Epstein & Company (позднее — The Financial Trust Company) с партнерами Стивеном Хоффенбергом (осужден за создание финансовой пирамиды) и миллиардером из списка Forbes Лесли Векснером, владельцем Victoria's Secret, чьими активами он управлял в 1987–2007 годах.

Состояние Эпштейна доподлинно неизвестно. Он владел частным домом на Манхэттене, особняком в Палм-Бич во Флориде, квартирой в Париже, ранчо в Нью-Мексико и частными островами Литл-Сент-Джеймс и Грейт-Сент-Джеймс (в составе американских Виргинских островов в Карибском море). Часть активов финансист держал в офшорах.

Будучи инвестбанкиром, Эпштейн обзавелся многочисленными связями среди политиков, бизнесменов, ученых, деятелей культуры и других представителей элиты. Так, в 2002 году он ездил в Африку в сопровождении экс-президента США Билла Клинтона, актера Кевина Спейси и стендап-комика Криса Такера. В 2010-м — после первого приговора и отбытия наказания — Эпштейн появился в Центральном парке Нью-Йорка в компании принца Эндрю.

Здание федеральной тюрьмы Манхэттена, где 10 августа 2019 года в своей камере был найден мертвым Джеффри Эпштейн Фото: Vanessa Carvalho/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Одна из обвинительниц Эпштейна Вирджиния Джуффре позднее заявила, что ее склонили к сексу с Эндрю в возрасте 17 лет. Принц эти обвинения отрицал, однако в феврале 2022 года стороны заключили внесудебное соглашение. В аналогичном контексте Джуффре говорила о неназванном «известном премьер-министре», главе сети отелей Hyatt Томасе Прицкере, экс-губернаторе Нью-Мексико и после США в ООН Билле Ричардсоне, бывшем сенаторе Джордже Митчелле, миллиардере Гленне Дубине, профессоре Массачусетского технологического института и «отце искусственного интеллекта» Марвине Мински, а также миллиардере Лесли Векснере.

Эпштейна вновь арестовали в 2019 году. 10 августа, не дожидаясь суда, финансист покончил с собой в камере предварительного заключения федеральной тюрьмы Манхэттена. Судмедэкспертиза подтвердила самоубийство. В конце мая 2025-го в подтверждение этой версии высказались новый глава ФБР Кэш Патель и его заместитель Дэн Бонгино. Они пообещали обнародовать видеозапись с камер наблюдения тюрьмы, где содержался финансист.

Дело Эпштейна: «список педофилов», остров

В 2008 году Эпштейн признал вину в склонении к занятию проституцией и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. В 2019-м финансиста арестовали за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию.

Эпштейн считался создателем сети по втягиванию в проституцию и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних девушек, некоторых из которых он насиловал сам или продавал состоятельным клиентам. Как утверждается, финансист организовывал закрытые вечеринки для высокопоставленных лиц, которые проходили на его частном острове.

Файлы Эпштейна, которые также называют «списком педофилов», насчитывают тысячи документов в виде свидетельских показаний, адресной книги, справок, накладных, стенограмм допросов свидетелей, полицейских отчетов и электронных писем. В списке Эпштейна, в частности, фигурируют данные о знакомых финансиста, в числе которых множество знаменитостей, политиков и бизнесменов: Билл Клинтон, Дональд Трамп, принц Эндрю, брат нынешнего короля Великобритании Карла III, кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, иллюзионист Дэвид Копперфилд, актер Дастин Хоффман, основатель Microsoft Билл Гейтс и другие.

Джеффри Эпштейн в зале суда Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Появление в этих документах тех или иных политиков или бизнесменов не означает их причастности к совершению сексуальных преступлений, однако позволяет их оппонентам спекулировать на теме их возможного соучастия.

Часть документов из дела Эпштейна, которые касались иска Вирджинии Джуффре к его сообщнице Гислейн Максвелл, обнародовались частями в 2019–2024 годах. В декабре 2023-го по решению суда началась публикация документов с именами связанных с Эпштейном лиц. В 2024-м рассекретили заключительную часть судебных материалов по иску Джуффре. Они насчитывали свыше 215 документов на более чем 4,5 тысячи страниц, где упоминаются свыше 150 известных личностей, включая экс-президента США Билла Клинтона. После распоряжения Трампа 20 декабря 2025 года стали публиковать новые файлы Эпштейна.

Была ли у Эпштейна связь с Россией

Среди опубликованных недавно материалов Эпштейна есть множество упоминаний Новосибирска. В основном сведения касаются покупки авиабилетов, где город фигурировал как точка при перелетах.

Кроме того, Telegram-каналы писали, что девушка из Новосибирска поставляла Эпштейну моделей из России. Вместе с финансистом она обсуждала, кого нужно привезти к нему в номер, кого отправить к гинекологу, а кому «нужно повзрослеть». В ответ, как утверждается, Эпштейн оплачивал жительнице Новосибирска перелеты, обучение и дарил подарки.

В документах упоминаются и другие российские города. Один из файлов включает анкету девушки-модели из Самары, другой — личную переписку по email с неизвестной девушкой, которая вернулась в Саратов и которой Эпштейн предлагал «приехать в гости». Также в материалах упоминалась девушка Рая из краснодарского модельного агентства.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

