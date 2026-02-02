Политолог оценил новые данные в деле Эпштейна

Банкир Джеффри Эпштейн работал на «глубинное американское государство», предположил в эфире Радио «Комсомольская правда» историк и политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. Он отметил, что с помощью скандальных вечеринок собирали компромат на влиятельных лиц.

И вот эта самая команда Эпштейна в свой круг общения втягивала, опутывала какими-то связями, контактами, вечеринками. Кто-то становился приближенным и включался в круг глубинного государства, а кто вел себя непокорно, на них заводился компромат, чтобы их как минимум сдерживать, — заявил Станкевич.

По мнению политолога, этим занималась определенная коалиция, которая непублично контролирует государство. Он подчеркнул, что опубликовать файлы решили американские законодатели.

Ранее политолог Юрий Самонкин заявил, что демократы используют дело Эпштейна, обвиняемого в педофилии, для дискредитации президента США Дональда Трампа. По его словам, этот новый механизм компромата начали использовать после того, как провалились предыдущие попытки обвинить главу Белого дома.