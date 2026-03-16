Военнослужащие группировки войск «Запад» воздушным тараном уничтожили 16 разведывательных и ударных БПЛА ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. В ведомстве указали, что расчеты российских боевых беспилотников круглосуточно дежурят в небе в зоне проведения СВО.

Расчеты беспилотной авиации ПВО во взаимодействии со службой радиоэлектронной борьбы постами воздушного наблюдения и подразделений группировки войск «Запад» продолжают осуществлять круглосуточный контроль и подавление БПЛА противника в зоне ответственности, — уточнили в Минобороны РФ.

В МО подчеркнули, что российские военные эффективно выявляют разведывательные и ударные дроны противника с системой сбросов мин или выстрелов.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что освобождение Донбасса и Запорожской области будет главной целью Вооруженных сил России этой весной. По его словам, приоритетной задачей также станет создание безопасной зоны для открытия доступа к Одессе. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил в интервью NEWS.ru, что очередной «полк смерти» ВСУ уничтожен российскими военнослужащими. По его словам, подразделения противника понесли потери и были вынуждены отступить на десятки километров в тыл. Кроме того, Алаудинов отметил, что силы спецназа полностью уничтожили базу латиноамериканских наемников под Сумами.