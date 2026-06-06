ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 11:59

Беглов раскрыл число пострадавших при атаке ВСУ на Петербург

Беглов: при атаке ВСУ на Петербург пострадали три человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Три человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Санкт-Петербург, заявил губернатор города Александр Беглов. По его словам, которые цитирует пресс-служба городской администрации, пострадавших отправили домой после того, как они получили медицинскую помощь.

Российские ПВО не допустили того, чтобы нацистские дроны причинили городу ущерб. Состояние троих пострадавших оценивается как легкое, врачи выписали их домой. Оперштаб под моим руководством продолжает координировать работу городских служб и помогает взаимодействовать с силовым блоком, — сказал Беглов.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что число уничтоженных беспилотников в небе над регионом достигло 141. Боевая работа продолжается, пояснил он. Обломки были найдены в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах.

Кроме того, Дрозденко заявил, что после удара беспилотника загорелась территория недалеко от поселка Большая Ижора. Для контроля ситуации в регионе создан временный оперативный штаб.

Регионы
ВСУ
БПЛА
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американские врачи предупредили о катастрофической эпидемии Эболы
Вдова экс-президента Франции умерла в преклонном возрасте
Королевская семья Британии: последние новости, новые откровения Кейт о раке
На похоронное бюро подали иск за осквернение тела
Британский политик высказался о получении гражданства России
Юного россиянина заметили с протянутой рукой в аэропорту Китая
Российским учителям помогут освоить ИИ-инструменты
Удар ВСУ по объекту Минобороны России привел к массовой жвакуации
Названы последствия атаки БПЛА по российскому региону
«Память короткая»: Кобяков ответил на агрессивные планы Запада
«Клоунская выходка»: Кобяков раскритиковал письмо Зеленского Путину
Оппозиционная армянская партия лишилась члена политсовета после ареста
Раскрыто число домов, подключенных к газу в текущем году
Развожаев рассказал о разрушениях в Крыму после атаки БПЛА
«У них нет пути назад»: на ПМЭФ Армению сравнили с Украиной
Кобяков рассказал, как запреты влияют на суверенизацию интернета
«После паузы в 10 лет»: Кобяков назвал один из важнейших итогов ПМЭФ
Названо вероятное место запуска дронов ВСУ для атаки на Ленобласть
Уничтожен еще один летевший на Москву беспилотник ВСУ
Развожаев назвал число пострадавших после атаки ВСУ на Севастополь
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.