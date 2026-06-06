Беглов раскрыл число пострадавших при атаке ВСУ на Петербург Беглов: при атаке ВСУ на Петербург пострадали три человека

Три человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Санкт-Петербург, заявил губернатор города Александр Беглов. По его словам, которые цитирует пресс-служба городской администрации, пострадавших отправили домой после того, как они получили медицинскую помощь.

Российские ПВО не допустили того, чтобы нацистские дроны причинили городу ущерб. Состояние троих пострадавших оценивается как легкое, врачи выписали их домой. Оперштаб под моим руководством продолжает координировать работу городских служб и помогает взаимодействовать с силовым блоком, — сказал Беглов.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что число уничтоженных беспилотников в небе над регионом достигло 141. Боевая работа продолжается, пояснил он. Обломки были найдены в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах.

Кроме того, Дрозденко заявил, что после удара беспилотника загорелась территория недалеко от поселка Большая Ижора. Для контроля ситуации в регионе создан временный оперативный штаб.