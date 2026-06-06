Врач объяснил, как правильно принимать антибиотики

Бесконтрольный прием антибиотиков вносит значимый негативный вклад в глобальную устойчивость микробов, заявил NEWS.ru врач-терапевт, научный журналист Алексей Водовозов. По его словам, нужно принимать эти препараты в конкретных дозировках строго по рецепту врача.

Это нужно делать четко по показаниям, в конкретных дозировках, полным курсом. Иначе нет никакого смысла, — сказал эксперт.

По его словам, если при каждом случае заболевания ОРВИ глотать антибиотики, то медики не смогут вылечить даже пневмококковую пневмонию. Не говоря уже о более серьезных заболеваниях.

Научным прорывом в прошлом году стали два новых антибиотика от гонореи. Гонококк с множественной лекарственной устойчивостью — огромная проблема во всем мире. Даже стыдно умирать от этого в XXI веке. Но такие случаи, к сожалению, есть, — пояснил собеседник.

Ранее член Союза педиатров России Дмитрий Малых назвал бесконтрольное увлечение антибиотиками серьезной проблемой в РФ. Он пояснил, что главная опасность этого — развитие антибиотикорезистентности. ВОЗ считает эту проблему наиболее серьезной угрозой для глобальной системы здравоохранения.