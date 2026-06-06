ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 12:16

Врач объяснил, как правильно принимать антибиотики

Терапевт Водовозов: антибиотики нужно принимать полным курсом по рецепту врача

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бесконтрольный прием антибиотиков вносит значимый негативный вклад в глобальную устойчивость микробов, заявил NEWS.ru врач-терапевт, научный журналист Алексей Водовозов. По его словам, нужно принимать эти препараты в конкретных дозировках строго по рецепту врача.

Это нужно делать четко по показаниям, в конкретных дозировках, полным курсом. Иначе нет никакого смысла, — сказал эксперт.

По его словам, если при каждом случае заболевания ОРВИ глотать антибиотики, то медики не смогут вылечить даже пневмококковую пневмонию. Не говоря уже о более серьезных заболеваниях.

Научным прорывом в прошлом году стали два новых антибиотика от гонореи. Гонококк с множественной лекарственной устойчивостью — огромная проблема во всем мире. Даже стыдно умирать от этого в XXI веке. Но такие случаи, к сожалению, есть, — пояснил собеседник.

Ранее член Союза педиатров России Дмитрий Малых назвал бесконтрольное увлечение антибиотиками серьезной проблемой в РФ. Он пояснил, что главная опасность этого — развитие антибиотикорезистентности. ВОЗ считает эту проблему наиболее серьезной угрозой для глобальной системы здравоохранения.

Россия
антибиотики
медицина
врачи
лекарства
препараты
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол России оценил знание русского языка в Китае
«Это провал»: евродепутат оценил одну идею Запада
Американские врачи предупредили о катастрофической эпидемии Эболы
Вдова экс-президента Франции умерла в преклонном возрасте
Королевская семья Британии: последние новости, новые откровения Кейт о раке
На похоронное бюро подали иск за осквернение тела
Британский политик высказался о получении гражданства России
Юного россиянина заметили с протянутой рукой в аэропорту Китая
Российским учителям помогут освоить ИИ-инструменты
Удар ВСУ по объекту Минобороны России привел к массовой жвакуации
Названы последствия атаки БПЛА по российскому региону
«Память короткая»: Кобяков ответил на агрессивные планы Запада
«Клоунская выходка»: Кобяков раскритиковал письмо Зеленского Путину
Оппозиционная армянская партия лишилась члена политсовета после ареста
Раскрыто число домов, подключенных к газу в текущем году
Развожаев рассказал о разрушениях в Крыму после атаки БПЛА
«У них нет пути назад»: на ПМЭФ Армению сравнили с Украиной
Кобяков рассказал, как запреты влияют на суверенизацию интернета
«После паузы в 10 лет»: Кобяков назвал один из важнейших итогов ПМЭФ
Названо вероятное место запуска дронов ВСУ для атаки на Ленобласть
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.