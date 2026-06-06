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06 июня 2026 в 12:09

Педиатр объяснил, чем грозит бесконтрольный прием антибиотиков

Педиатр Малых: при гриппе или другой ОРВИ антибиотики совершенно бесполезны

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Увлечение антибиотиками остается серьезной проблемой в РФ, рассказал NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых. Несмотря на то, что это рецептурные препараты, некоторые пациенты приобретают их в аптеках без назначения врача, отметил он.

Антибиотики начинают принимать при вирусных инфекциях — гриппе или другой ОРВИ, где они совершенно бесполезны, — сказал специалист.

Малых пояснил, что главная опасность бесконтрольного приема таких медикаментов — развитие антибиотикорезистентности. ВОЗ считает эту проблему наиболее серьезной угрозой, отметил он.

Бактерии постепенно становятся устойчивыми к препаратам, и со временем лекарства, которые раньше эффективно лечили инфекции, перестают работать. ВОЗ считает антибиотикорезистентность одной из наиболее серьезных угроз для глобальной системы здравоохранения, — подчеркнул Малых.

Ранее терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен рассказала NEWS.ru, что самолечение антибиотиками может привести к возникновению устойчивых к ним бактерий. По ее словам, чрезмерное использование медикаментов также снижает иммунную защиту организма.

Россия
антибиотики
лекарства
аптеки
ОРВИ
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
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