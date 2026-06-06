Педиатр объяснил, чем грозит бесконтрольный прием антибиотиков Педиатр Малых: при гриппе или другой ОРВИ антибиотики совершенно бесполезны

Увлечение антибиотиками остается серьезной проблемой в РФ, рассказал NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых. Несмотря на то, что это рецептурные препараты, некоторые пациенты приобретают их в аптеках без назначения врача, отметил он.

Антибиотики начинают принимать при вирусных инфекциях — гриппе или другой ОРВИ, где они совершенно бесполезны, — сказал специалист.

Малых пояснил, что главная опасность бесконтрольного приема таких медикаментов — развитие антибиотикорезистентности. ВОЗ считает эту проблему наиболее серьезной угрозой, отметил он.

Бактерии постепенно становятся устойчивыми к препаратам, и со временем лекарства, которые раньше эффективно лечили инфекции, перестают работать. ВОЗ считает антибиотикорезистентность одной из наиболее серьезных угроз для глобальной системы здравоохранения, — подчеркнул Малых.

Ранее терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен рассказала NEWS.ru, что самолечение антибиотиками может привести к возникновению устойчивых к ним бактерий. По ее словам, чрезмерное использование медикаментов также снижает иммунную защиту организма.