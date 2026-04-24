Врач назвала страшное последствие самолечения антибиотиками

Самолечение антибиотиками может привести к возникновению устойчивых к ним бактерий, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, чрезмерное использование медикаментов также снижает иммунную защиту организма.

Самое серьезное последствие частого и необоснованного использования антибиотиков — развитие устойчивости бактерий к этим препаратам. Когда они применяются неправильно, микроорганизмы могут адаптироваться к ним и стать нечувствительными. Это приводит к появлению супербактерий, против которых даже самые мощные лекарства бессильны. Также могут ослабнуть собственные защитные механизмы организма, из-за чего человек станет более уязвимым перед болезнями, — предупредила Тен.

Она подчеркнула, что антибиотики не только подавляют патогенные бактерии, но и негативно влияют на полезные микроорганизмы, которые поддерживают здоровье кишечника и укрепляют иммунитет. По словам врача, это может привести к дисбактериозу, проблемам с пищеварением и нарушению метаболизма. Кроме того, заключила терапевт, существует риск развития аллергий, включая анафилактический шок.

Ранее шеф-повар Глеб Астафьев заявил, что черемша обладает антибактериальными свойствами. По его словам, в этом растении есть вещество аллицин, которое помогает бороться с воспалениями и микробами.