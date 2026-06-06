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06 июня 2026 в 12:09

7 ошибок при выращивании огурцов, которые совершают даже опытные дачники

Фото: D-NEWS.ru
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Огурцы считаются одной из самых урожайных культур на дачном участке. Но бывает так, что мощные кусты внезапно начинают сбрасывать завязи, листья желтеют, а вместо хрустящих зеленцов вырастают кривые и горькие плоды. Чаще всего причина кроется не в погоде, а в ошибках ухода, которые многие допускают из года в год.

Первая и самая распространенная ошибка — посадка в бедную почву. Огурцы очень требовательны к питанию и быстро истощают грунт. Если перед посадкой не внести перегной или хорошо перепревший компост, растения будут слабыми, а урожай — скромным.

Не менее опасно использовать свежий навоз. Многие считают его лучшим удобрением, но на самом деле он способен обжечь корни, спровоцировать развитие грибковых заболеваний и вызвать бурный рост ботвы в ущерб плодоношению. Для огурцов подходит только полностью перепревшая органика.

Серьезный вред приносит и неправильный полив. Огурцы любят влагу, но не терпят заболачивания. Постоянно мокрая земля приводит к корневым гнилям, а полив холодной водой вызывает стресс и замедляет развитие растений. Идеальный вариант — теплая отстоянная вода и регулярное увлажнение без переувлажнения почвы.

Еще одна частая ошибка — загущенные посадки. Когда кусты растут слишком близко друг к другу, внутри посадок повышается влажность и ухудшается циркуляция воздуха. В результате быстрее распространяются мучнистая роса, пероноспороз и другие болезни. Между растениями желательно оставлять не менее 40–50 сантиметров.

Многие дачники также неправильно формируют кусты. Современные гибриды и старые сорта требуют разного подхода. Бездумная прищипка может лишить растения значительной части урожая. Поэтому перед формировкой важно изучить рекомендации производителя семян.

Большую пользу приносит мульчирование. Слой скошенной травы или соломы помогает сохранять влагу, защищает корни от перегрева и заметно сокращает количество сорняков. На замульчированных грядках огурцы обычно чувствуют себя намного комфортнее даже в жаркую погоду.

Нельзя забывать и о регулярном сборе урожая. Переросшие плоды отнимают у растения силы и тормозят образование новых завязей. Чем чаще снимаются зеленцы, тем активнее куст продолжает плодоносить.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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