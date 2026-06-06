Ракова рассказала о судьбе пациентов с имплантированными руками Ракова: в России пациенты с пересаженными руками чувствуют себя хорошо

Пациенты, которым впервые в России пересадили руки, чувствуют себя хорошо, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова в интервью РИА Новости на ПМЭФ. Московские врачи, по ее словам, запустили новое направление — трансплантацию рук — в марте этого года.

Команда врачей института Склифосовского совместно с китайскими коллегами провели уже две пересадки. В одном случае пересадили одну кисть, в другом — две. Они прижились. Пациенты чувствуют себя хорошо, — рассказала Ракова.

Первую операцию сделали в прошлом году, и сейчас функциональность руки человека полностью восстановлена, сказано в публикации. Пациент, как отметила Ракова, водит машину и занимается спортом. Вторую пересадку провели в феврале. У пациента уже появилась чувствительность, он начинает выполнять простые действия.

Ранее внештатный пластический хирург Минздрава РФ и депздрава столицы Наталья Мантурова сообщила, что на базе НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве запустили программу пересадки кистей рук пациентам, которые потеряли конечности. По ее словам, уже были проведены операции по трансплантации нескольких кистей.