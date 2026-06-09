В КНР пациенту с диагнозом «смерть мозга» пересадили почки и печень свиньи

Китайские ученые впервые в истории медицины осуществили пересадку человеку сразу нескольких органов свиньи — почек и печени, передает South China Morning Post. Операция была выполнена пациенту с диагностированной смертью мозга.

Трансплантацию провели медики из второй больницы при Медицинском университете Гуанси. По данным издания, после операции пересаженные органы функционировали у 53-летнего пациента почти пять дней, после чего исследование было остановлено по просьбе его семьи. Врачи подчеркнули, что это исследование дает первые доказательства возможности ортотопической трансплантации человеку всей печени свиньи, а также двусторонней пересадки почек.

В публикации отмечается, что до настоящего времени ксенотрансплантация органов от свиней к человеку преимущественно ограничивалась пересадкой отдельных органов. Это связано с тем, что одновременная пересадка нескольких органов представляет собой технически сложную задачу и может увеличить риск отторжения.

Ранее сообщалось, что в Москве врачи начали новое направление в трансплантологии — пересадку рук. В марте были проведены две успешные операции по пересадке кистей рук. Пациенты чувствуют себя хорошо, и функциональность пересаженных конечностей восстановилась.