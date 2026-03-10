Новое направление пересадки конечностей появилось в Москве В НИИ Склифосовского запустили программу по пересадке кистей рук

На базе НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве запустили программу пересадки кистей рук пациентам, которые потеряли конечности, рассказала ТАСС главный внештатный пластический хирург Минздрава РФ и депздрава столицы Наталья Мантурова. По ее словам, уже были проведены операции по трансплантации одной или двух кистей.

В столице в результате совместного проекта Минздрава РФ и Департамента здравоохранения Москвы врачи совершили медицинский прорыв и впервые в России запустили новое направление — восстановление утраченных рук, — сказала Мантурова.

