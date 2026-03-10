Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 11:09

Новое направление пересадки конечностей появилось в Москве

В НИИ Склифосовского запустили программу по пересадке кистей рук

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На базе НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве запустили программу пересадки кистей рук пациентам, которые потеряли конечности, рассказала ТАСС главный внештатный пластический хирург Минздрава РФ и депздрава столицы Наталья Мантурова. По ее словам, уже были проведены операции по трансплантации одной или двух кистей.

В столице в результате совместного проекта Минздрава РФ и Департамента здравоохранения Москвы врачи совершили медицинский прорыв и впервые в России запустили новое направление — восстановление утраченных рук, — сказала Мантурова.

Ранее в России была выполнена первая операция по удалению неоперабельной опухоли у ветерана боевых действий. Уникальное хирургическое вмешательство провели специалисты Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна.

До этого сообщалось, что в Балаково Саратовской области врачи успешно провели операцию 65-летнему мужчине, у которого в мочевом пузыре обнаружили крупный камень. Он привел к почечной недостаточности и внутрипузырному кровотечению.

Москва
здоровье
медицина
трансплантология
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны России отчиталось о сотнях сбитых дронов за сутки
В ЕС осадили США за военную операцию против Ирана
Вилла на Кипре, долг в 1 млн, дружба с Зеленским: как живет Александр Ревва
Форвард «Зенита» обсчитался с голами и ошибочно включил себя в «Клуб-100»
Новый Aurus подорожает на 10 млн рублей и выйдет в 2027 году
Такер Карлсон потребовал расследовать удар по школе в Иране
ВКС России сбили украинский Су-27
Экс-посол рассказал, как США могут «дать заднюю» в конфликте с Ираном
В Роскачестве предупредили о последствиях за порчу имущества на работе
«Может аукнуться»: политолог о последствиях войны в Иране для США
Российская артиллерия обрушила «стальной» шквал на скрытый пункт ВСУ
Медик из Иркутска поделилась, как стала командиром и нашла любовь на СВО
Россиян предупредили о колоссальном нашествии комаров
Магнитные бури сегодня, 10 марта: что завтра, давление, проблемы с дыханием
Наступление ВС России на Харьков 10 марта: тысяча трупов, бойня у Волчанска
Двух мужчин задержали за кражу товаров на 14,6 млн рублей из ПВЗ
Ракетная кампания Ирана пошла на спад
«Я в долгах»: пожилая женщина сорвала свадьбу с молодым любовником
США частично лишили Южную Корею систем ПРО ради операции против Ирана
Убила из-за косметики: украинка заморила падчерицу голодом до 15 кг
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.