Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 10:34

Врачи удалили из мочевого пузыря пациента килограммовый камень

В Балаково у мужчины обнаружили в мочевом пузыре камень весом в килограмм

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Балаково Саратовской области врачи успешно провели операцию 65-летнему мужчине, у которого в мочевом пузыре обнаружили крупный камень, сообщили в городской больнице. Он привел к почечной недостаточности и внутрипузырному кровотечению.

Пациент находился в критическом состоянии, что потребовало немедленного хирургического вмешательства. Во время операции медики обнаружили огромный камень, вес которого достигал почти килограмма. Этот камень практически полностью заполнил полость мочевого пузыря.

По мнению врачей, формирование камней могло быть обусловлено возрастными изменениями предстательной железы. После операции пациента перевели в реанимационное отделение. Впереди его ждет дополнительное обследование, а также, возможно, еще одна операция для восстановления нормального мочеиспускания. За 30 лет работы руководитель хирургической службы больницы столкнулся с подобным случаем всего трижды, подчеркнув его редкость.

Ранее в Москве врачи провели операцию по удалению большой липомы у мальчика. У ребенка были серьезные проблемы со здоровьем из-за опухоли, сросшейся с важными органами. Детский хирург успешно удалил новообразование через несколько проколов в грудной области.

Саратовская область
врачи
операции
пациенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Подмосковье задержали троих разбойников за нападение на иностранцев
Автоэксперт объяснил, почему россияне выбирают китайские шины
Армянский суд вынес решение по делу российского бизнесмена
Россияне составили рейтинг лучших актеров 2025 года
Права покупателей недвижимости в России защитят в новом формате
Гималайский медведь забрел в школу в Приморье
Греф озвучил, сколько налогов недоплатили маркетплейсы из-за скидок
Мечты Еврокомиссии о финансировании Украины жестко осадили
Глава Дагестана объяснил важность слов Махачева о России
Руководителям дали советы, как создать крепкий рабочий коллектив
Фетисов раскрыл, почему нужно возобновить продажу пива на стадионах
Рецепт, после которого вы полюбите кролика навсегда!
В столице поймали серийного вора-домушника
Москалькова раскрыла сроки начала обмена посылками для пленных
Адвокат напомнил, почему необходимо регистрировать всех жильцов
Назван один неочевидный симптом, предшествующий деменции
В Госдуме ответили, какие страны Европы первыми пойдут на примирение с РФ
Мировой лидер по добыче газа завладел контрольным пакетом Aurus
В КНДР высказались о ядерных амбициях Южной Кореи
Шесть машин столкнулись на обледеневшей дороге
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию
Общество

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.