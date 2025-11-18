Врачи удалили из мочевого пузыря пациента килограммовый камень В Балаково у мужчины обнаружили в мочевом пузыре камень весом в килограмм

В Балаково Саратовской области врачи успешно провели операцию 65-летнему мужчине, у которого в мочевом пузыре обнаружили крупный камень, сообщили в городской больнице. Он привел к почечной недостаточности и внутрипузырному кровотечению.

Пациент находился в критическом состоянии, что потребовало немедленного хирургического вмешательства. Во время операции медики обнаружили огромный камень, вес которого достигал почти килограмма. Этот камень практически полностью заполнил полость мочевого пузыря.

По мнению врачей, формирование камней могло быть обусловлено возрастными изменениями предстательной железы. После операции пациента перевели в реанимационное отделение. Впереди его ждет дополнительное обследование, а также, возможно, еще одна операция для восстановления нормального мочеиспускания. За 30 лет работы руководитель хирургической службы больницы столкнулся с подобным случаем всего трижды, подчеркнув его редкость.

