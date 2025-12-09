ТИЭФ'25
Никакого больше Наполеона! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Устали от суховатых классических бисквитов, которые требуют сложной пропитки и долгой сборки? Пора вспомнить волшебный вкус из детства, но в новом, изысканном воплощении. Торт «Молочная девочка» — это гениальная простота и невероятный результат. Его коржи, больше похожие на нежное печенье, готовятся на сгущенном молоке и обладают неповторимым карамельным оттенком. А прослойка из вареной сгущенки со сливочным маслом, знакомая каждому с советских времен, превращает этот десерт в настоящее сладкое ностальгическое путешествие. Это торт для тех, кто ценит искренние эмоции и любит, когда в роскошной простоте скрывается глубина вкуса.

Вам понадобится: для коржей — 1 банка цельной сгущенки (380 г), 2 яйца, 250 г муки, 1/2 ч.л. соды, гашеной уксусом; для крема — 1 банка вареной сгущенки (380 г), 250 г сливочного масла комнатной температуры; для украшения — ягоды, орехи или крошка из коржей. Духовку разогрейте до 180°C. Для теста взбейте яйца со сгущенкой до однородности. Добавьте просеянную муку и гашеную соду, аккуратно замесите мягкое тесто. Разделите его на 7-8 равных частей. Каждую часть раскатайте в тонкий круг диаметром около 20 см прямо на листе пергамента, присыпанном мукой. Выпекайте каждый корж по 5-7 минут до появления золотистых пятен — они готовятся очень быстро. Готовые коржи аккуратно снимите с бумаги и дайте остыть. Для крема взбейте размягченное масло до белизны, постепенно добавляя вареную сгущенку, до получения однородного воздушного крема. Соберите торт, промазывая каждый корж кремом. Бока и верх торта также смажьте кремом. Украсьте по своему вкусу крошкой от коржей, свежими ягодами или орехами. Дайте торту хорошо пропитаться в холодильнике не менее 4-6 часов.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

торты
рецепты
кулинария
десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
