Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 21:25

Захарова уличила канцлера ФРГ в цитировании кумиров Геббельса

Захарова заявила о цитировании Мерцем вдохновителя Геббельса

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Канцлер Германии Фридрих Мерц в своих заявлениях о России процитировал труды французского писателя Астольфа де Кюстина, которые вдохновляли нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга. Она подчеркнула, что у немецких политиков действительно большие проблемы с образованием и кругозором.

Он [Мерц] заявил, что Россия, прямая цитата, в настоящий момент находится в состоянии глубочайшего варварства. <...> Дело в том, что германский канцлер в очередной раз блеснул своим твердолобым невежеством, а заодно и продемонстрировал, кого считает своими политическими кумирами, — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ также напомнила, что в древности римляне называли варварами именно немецкие племена, которые впоследствии разрушили Рим. По ее словам, нынешняя русофобская политика ФРГ едва ли позволяет Германии претендовать на роль образца цивилизованности.

До этого ирландский журналист Брайан Макдональд заявил: Мерц демонстрирует крайнюю непоследовательность в своих высказываниях о России. В частности, месяц назад политик называл страну соседом, с которым придется восстановить равновесие, однако сегодня он уже не придерживается такого мнения. По словам Макдональда, Мерц страдает от «русофрении».

Мария Захарова
Фридрих Мерц
цитаты
Йозеф Геббельс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта сумма чистого убытка ММК за 2025 год
Афганистан ответил на бомбардировки Пакистана
МВД завело дела против нескольких продажных футбольных судей
Спецпосланник Трампа покинул место переговоров в Женеве
Женатый молдаванин жестоко зарезал студентку в Москве: что известно, мотив
Захарова уличила канцлера ФРГ в цитировании кумиров Геббельса
Признанный нежелательным в России комик выразил надежду на возвращение
Стало известно, есть ли следы насилия на теле смоленской школьницы
Суд в Германии запретил называть АдГ экстремистами
Стало известно, о чем говорили Трамп и Зеленский по телефону
На Украине мобилизовали чемпиона мира
Стало известно, насколько полезны западные беспилотники на Украине
Подарок на праздник: метеорологи раскрыли, когда в Москве сойдет снег
Звезда Kingsman вышел в свет в сандалиях
Мужчина копьем убил питона, напавшего на его козу
Стало известно о состоянии найденной девочки из Смоленска
ТАСС: Дмитриев покинул переговоры с США в Женеве
В РПЦ обратились к православным перед Пасхой
Раскрыта личность предполагаемого похитителя школьницы из Смоленска
Стало известно, почему Трамп дал Зеленскому срок на завершение конфликта
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.