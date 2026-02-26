Канцлер Германии Фридрих Мерц в своих заявлениях о России процитировал труды французского писателя Астольфа де Кюстина, которые вдохновляли нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга. Она подчеркнула, что у немецких политиков действительно большие проблемы с образованием и кругозором.

Он [Мерц] заявил, что Россия, прямая цитата, в настоящий момент находится в состоянии глубочайшего варварства. <...> Дело в том, что германский канцлер в очередной раз блеснул своим твердолобым невежеством, а заодно и продемонстрировал, кого считает своими политическими кумирами, — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ также напомнила, что в древности римляне называли варварами именно немецкие племена, которые впоследствии разрушили Рим. По ее словам, нынешняя русофобская политика ФРГ едва ли позволяет Германии претендовать на роль образца цивилизованности.

До этого ирландский журналист Брайан Макдональд заявил: Мерц демонстрирует крайнюю непоследовательность в своих высказываниях о России. В частности, месяц назад политик называл страну соседом, с которым придется восстановить равновесие, однако сегодня он уже не придерживается такого мнения. По словам Макдональда, Мерц страдает от «русофрении».