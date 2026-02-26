ПВО вновь сработала над Москвой Собянин: средства ПВО уничтожили еще шесть летевших на Москву беспилотников

Средства противовоздушной обороны перехватили еще шесть беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. На месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

Системой ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал он.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву. Таким образом, общее количество сбитых за сутки БПЛА над городом достигло семи.

До этого Собянин сообщил, что расчеты ПВО отразили атаку беспилотников, летевших на Москву. Всего за час военные нейтрализовали четыре летательных аппарата. Позже Собянин подтвердил, что российские силы ПВО сбили еще один украинский БПЛА. Из-за угрозы атак в столице ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский.

Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в селе Истопки Климовского района украинские военные нанесли удар по жилому дому, в результате чего пострадали трое мирных жителей. Двое мужчин и одна женщина были госпитализированы.