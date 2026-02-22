Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 15:31

Четыре БПЛА сбили на подлете к Москве за час

Собянин: силы ПВО отразили атаку четырех украинских дронов на столицу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Расчеты ПВО отразили атаку БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max. Всего за час военные нейтрализовали четыре летательных аппарата.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — добавил мэр.

Из-за угрозы атак в столице ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковском, сообщили в Росавиации.

Ранее стало известно, что за первую половину воскресенья 22 февраля российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали 73 украинских беспилотных летательных аппарата. Из них 52 беспилотника были сбиты над Брянской областью и 18 дронов над Белгородской областью. В Минобороны РФ сообщили, что дроны ликвидировали в период с 08:00 до 14:00 мск.

До этого сообщалось, что во время ночной атаки Вооруженных сил Украины на Удмуртию пострадали минимум 11 местных жителей. По данным регионального Минздрава, трое из них госпитализированы: два пациента — в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом.

БПЛА
Москва
ПВО
Сергей Собянин
