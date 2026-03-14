Трамп отказался от переговоров с Ираном Reuters: Трамп отклонил попытки Омана и Египта начать переговоры с Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа отклонила дипломатические усилия Омана и Египта по урегулированию конфликта с Ираном, передает Reuters. Иранская сторона также отказалась от примирения до прекращения авиаударов и выплаты компенсаций.

По словам высокопоставленного сотрудника Белого дома, Трампа не заинтересовала эта инициатива и США продолжат военную миссию в полном объеме. В администрации дали понять, что время для переговоров еще не наступило.

Ранее в КСИР сообщили, что Иран полностью контролирует Ормузский пролив, также нанесены удары по военным объектам США в Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Представители корпуса также уточнили, что иранские военные атаковали несколько объектов, используя ударные БПЛА и баллистические ракеты.

До этого политолог Алексей Ярошенко выразил мнение, что у США и Израиля может не хватить ресурсов для продолжения конфликта с Ираном. По его словам, планируемая молниеносная война была рассчитана на ограниченное количество оружия. Эксперт отметил, что дефицит точно неизбежен в случае начала наземной операции в Иране.