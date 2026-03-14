«По ним будет нанесен удар»: в КСИР выступили с важным предупреждением КСИР заявил о контроле над Ормузским проливом и атаках на базы США

Иран полностью контролирует Ормузский пролив, также нанесены удары по военным объектам США в Бахрейне, Кувейте и ОАЭ, объявил КСИР. Как передает гостелерадиокомпания Исламской Республики, представители корпуса также сообщили, что иранские военные атаковали несколько объектов, используя ударные беспилотные аппараты и баллистические ракеты.

Ормузский пролив также находится под полным и умным контролем военно-морских сил КСИР, проход танкеров и торговых судов агрессоров и их союзников по-прежнему запрещен. В случае передвижений по ним будет нанесен удар, — сказано в заявлении.

По информации корпуса, удары были нанесены по радарам комплекса Patriot, диспетчерской башне, а также по ангарам на военной базе Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах. Кроме того, в сообщении КСИР говорится, что под удар попала база Шейх-Иса в Бахрейне. Там, по утверждению иранской стороны, уничтожены системы раннего радиолокационного предупреждения и резервуары с топливом.

Ранее в КСИР заявили о ракетных ударах по местам возможного пребывания израильского руководства. Под ударами оказались 10 объектов, где могли находиться лидеры Израиля. Семь из этих объектов находятся в Тель-Авиве, два — в Ришон-ле-Ционе, и один расположен в Шохаме.

До этого военно-морские силы Ирана нанесли серию ударов по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln, что привело к повреждениям корабля и вынудило его изменить курс. Судно направляется обратно в США.