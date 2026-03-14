14 марта 2026 в 16:28

«По ним будет нанесен удар»: в КСИР выступили с важным предупреждением

КСИР заявил о контроле над Ормузским проливом и атаках на базы США

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Иран полностью контролирует Ормузский пролив, также нанесены удары по военным объектам США в Бахрейне, Кувейте и ОАЭ, объявил КСИР. Как передает гостелерадиокомпания Исламской Республики, представители корпуса также сообщили, что иранские военные атаковали несколько объектов, используя ударные беспилотные аппараты и баллистические ракеты.

Ормузский пролив также находится под полным и умным контролем военно-морских сил КСИР, проход танкеров и торговых судов агрессоров и их союзников по-прежнему запрещен. В случае передвижений по ним будет нанесен удар, — сказано в заявлении.

По информации корпуса, удары были нанесены по радарам комплекса Patriot, диспетчерской башне, а также по ангарам на военной базе Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах. Кроме того, в сообщении КСИР говорится, что под удар попала база Шейх-Иса в Бахрейне. Там, по утверждению иранской стороны, уничтожены системы раннего радиолокационного предупреждения и резервуары с топливом.

Ранее в КСИР заявили о ракетных ударах по местам возможного пребывания израильского руководства. Под ударами оказались 10 объектов, где могли находиться лидеры Израиля. Семь из этих объектов находятся в Тель-Авиве, два — в Ришон-ле-Ционе, и один расположен в Шохаме.

До этого военно-морские силы Ирана нанесли серию ударов по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln, что привело к повреждениям корабля и вынудило его изменить курс. Судно направляется обратно в США.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дипломаты ОАЭ ранены в Ираке
Собянин отчитался о сбитии летевших на Москву дронов
МИД России описал дальнейшие планы на Венесуэлу
«Ответ на агрессию»: Иран отомстил США за атаку на свои банки
Азартный тренер превратил поездку детей в Кисловодск в криминальный триллер
Трамп одной просьбой поставил под сомнение мощь армии США в иранской войне
Еще три беспилотника сбили на подлете к Москве
Тропический цветок может исчезнуть из букетов россиян
Политолог ответил, как долго Украина может затягивать переговорный процесс
Ученый объяснил, зачем медикам форма разных цветов
Пушилин ответил, насколько хорош «Купол Донбасса»
XIII Бакинский Глобальный форум завершил свою работу
Студент-иностранец напал на преподавательницу
Силовики провели обыски у нотариуса, участвовавшего в обмане генерала ВОВ
Перечислены четыре главных просчета Трампа в Иране
Ребенок добился ареста отца и спас мать от избиения железной трубой
Известный философ и критик политики Запада умер в Германии
Фильм с Ивлеевой, молодая жена, мнение об СВО: как живет актер Сергей Пиоро
Депутат объяснил, почему Крыму необходимо было вернуться к России
США внезапно побили рекорд по поставкам одной категории товаров в Россию
Дальше
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

