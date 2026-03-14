14 марта 2026 в 00:50

КСИР раскрыл цели 10 мощных ракетных ударов в Израиле

КСИР заявил, что целями ракетных ударов были 10 мест проживания лидеров Израиля

Корпус стражей Исламской революции (КСИР)
Иранский Корпус стражей Исламской революции заявил, что ракетные удары наносились по местам возможного нахождения израильского руководства. Соответствующее заявление опубликовано после очередного запуска ракет по территории Израиля.

По информации КСИР, целями стали 10 мест проживания израильских лидеров. Семь из них расположены в Тель-Авиве, еще два в Ришон-ле-Ционе и один в Шохаме.

Результативность атак в иранском корпусе не раскрывают. Удары также наносились по объектам США в регионе.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за атаку на стратегические объекты в Объединенных Арабских Эмиратах, передает государственное телевидение Ирана. Ударам подверглись нефтяное месторождение в эмирате Фуджайра, а также промышленная зона в эмирате Шарджа. Кроме того, в заявлении упоминаются объекты США на военной базе, расположенной в Кувейте.

До этого президент США Дональд Трамп рассказал, что США в ходе операции «Эпическая ярость» причинили Ирану больший ущерб, чем считали возможным. Американский лидер также заявил, что война с Тегераном закончится уже скоро. Вместе с тем он добавил, что это произойдет, «когда он захочет». Трамп также отметил, что в Иране уже нет целей, которые были бы интересны США.

