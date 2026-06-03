В посольстве РФ ответили на обвинения Парижа в адрес капитана танкера Tagor

В посольстве РФ ответили на обвинения Парижа в адрес капитана танкера Tagor Посольство РФ назвало надуманными обвинения Парижа в адрес капитана судна Tagor

Посольство России в Париже назвало надуманными обвинения французских властей в адрес капитана танкера Tagor, сообщает ТАСС. Диппредставительство запросило к нему консульский доступ и потребовало обеспечить его скорейшее освобождение. Известно, что российский гражданин был помещен под стражу 2 июня.

Французские власти уведомили посольство о том, что капитан танкера Tagor, являющийся гражданином России, 2 июня был помещен под стражу. При этом в уведомлении приведены ранее уже озвученные французской стороной надуманные обвинения в его адрес, — отметили в ведомстве.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посольство РФ в Париже делает все для защиты россиян на танкере Tagor. Она отметила, что дипломаты потребовали от французских властей предоставить полную информацию об обстоятельствах задержания судна.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона после задержания танкера. Действия главы государства он назвал бахвальством перед воображаемым врагом.