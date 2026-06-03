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03 июня 2026 в 13:03

Психиатр раскрыла, чем грозит привычка ставить сразу несколько будильников

Психиатр Жесткова: пробуждение с помощью серии будильников чревато неврозом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пробуждение с помощью серии будильников чревато развитием невроза и обострением уже имеющихся психических расстройств, предупредила в беседе с «Вечерней Москвой» психиатр Елизавета Жесткова. Она отметила, что такая привычка нарушает качество сна.

Из-за интервального пробуждения у человека со временем вырабатывается привычка спать в фазе неглубокого сна, что раздражает нервную систему. Впоследствии и ночью сон человека становится поверхностным. Лучше не откладывать утреннее пробуждение и не ставить несколько будильников, потому что это может спровоцировать невротическое состояние (невроз) или обострить уже имеющиеся заболевания психики, — отметила Жесткова.

Она уточнила, что из-за такой привычки организм не может полностью восстановить ресурсы. Мозг не отдыхает полноценно, а нервная система перенапрягается, в итоге человек просыпается разбитым.

Ранее психиатр Александр Федорович заявил, что социальные сети постепенно разрушают ментальное здоровье людей. По словам врача, они мешают пользователям достичь самоопределения и самодостаточности.

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