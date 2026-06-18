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18 июня 2026 в 12:35

Психиатр раскрыла, как вовремя выявить тревожное расстройство у ребенка

Психиатр Перепечина: агрессия может указывать на тревожное расстройство у детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Агрессия, проблемы с контролем эмоций, ухудшение памяти и концентрации внимания, проявление упрямства и капризность могут сигнализировать о тревожном расстройстве у ребенка, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» детский психиатр Кристина Перепечина. По ее словам, «плохим поведением» дети лишь пытаются справиться с внутренним напряжением и страхом. Врач отметила, что психика ребенка находится в процессе формирования, поэтому ему порой сложно объяснить свои переживания.

В результате тревога может проявляться через капризы, протестное поведение, отказ посещать школу, участвовать в мероприятиях или общаться со сверстниками. Упрямство, возникающее на фоне тревожности, — это не стремление добиться своего любой ценой, а попытка справиться с внутренним дискомфортом и беспокойством. [На фоне длительного напряжения и истощения нервной системы] могут ухудшаться память, концентрация внимания и способность контролировать свои эмоции. В результате даже незначительные замечания или запреты способны вызывать бурную реакцию, вплоть до агрессии, — пояснила Перепечина.

Она добавила, что ребенок с тревожностью нередко слишком чувствителен к чужому мнению, критике и давлению взрослых, из-за чего его неуверенность и тревога только нарастают. В результате он может начать избегать мероприятий и повседневных дел. При возникновении таких симптомов лучше не откладывать визит к специалисту.

Ранее детский психолог-педагог Дарья Дугенцова заявила, что злость является одной из базовых эмоций, поэтому родители должны учить детей правильно проживать эту эмоцию, а не запрещать ее. Она подчеркнула, что впервые такая эмоция у детей проявляется с двухлетнего возраста.

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