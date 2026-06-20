Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Середина первого летнего месяца — во всех смыслах горячая пора для огородника: под палящим солнцем нужно успеть сделать массу работы на грядках. Пока на юге нашей страны морковь и свекла уже вовсю зеленеют своей ботвой и набирают силу, в средней полосе и на Урале всходы только-только окрепли и тянутся к солнцу, а в Сибири и на Северо-Западе грядки порой еще стоят в ожидании первых настоящих листьев. Именно сейчас — в зависимости от региона — наступает ключевой момент ухода: первое прореживание и подкормка. Упустите его, и ни крупной моркови, ни увесистой свеклы вам не видать.

Оба корнеплода — и морковь, и свекла — ценят простор и питание, как мало кто из огородных культур. Морковь капризна: она не любит переувлажнения, свежего навоза и тесноты — в загущенных посадках уходит в ботву, мельчает, уродуется. Свекла чуть сговорчивее, но без своевременного прореживания и правильной подкормки тоже не даст тех самых круглых, тяжелых и сладких корнеплодов, которые так приятно доставать из погреба зимой. За что их любят? За универсальность, длительное хранение, неприхотливость к почве и ту самую пользу, которую трудно переоценить.

Как правильно проредить свеклу и морковь

Прореживание — не прихоть агрономов, а жесткая необходимость: семена этих культур мелкие и сеются густо, а без расстояния корнеплоды попросту не имеют места для роста. Вот как делать это правильно:

Время и условия: проводите прореживание вечером или в пасмурную погоду — так растения меньше стрессуют; за час до работы полейте грядку, чтобы корни вынимались легко и не травмировали соседей.

Морковь — первое прореживание: когда появились 2–3 настоящих листа (примерно через 4–6 недель после всходов), оставьте между растениями 2–3 см, убирая слабые, бледные или деформированные всходы.

Морковь — второе прореживание: через 3–4 недели, при наличии 5–6 листьев — увеличьте интервал до 5–7 см, на юге это уже июнь, в средней полосе — конец июня — начало июля.

Свекла — первое прореживание: в фазе 3–4 настоящих листьев оставляйте 4–5 см между растениями.

Свекла — второе прореживание: когда корнеплод уже чуть наметился — оставляйте расстояние 8–10 см; лишние молодые свеколки со здоровой ботвой идут в пучок и на стол.

Как отличить слабое растение от сильного: удаляйте тонкие, бледные, деформированные всходы; здоровый сеянец — темно-зеленый, прямой, с упругим стеблем.

Финиш: после прореживания слегка уплотните почву вокруг оставшихся растений и обязательно полейте — это снижает стресс и помогает корням укрепиться.

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чем подкормить крупный корнеплод

Подкормка идет сразу после прореживания — именно в этот момент растениям нужны силы для роста. Главное правило: не злоупотреблять азотом, иначе получите пышную ботву и мелкий водянистый корень.

Первая подкормка моркови (2–3 листа): настой органики — птичий помет (1:15, настоять 3 дня, затем 1 л концентрата на 10 л воды) или крапивный настой (0,5 л на 10 л воды).

Вторая подкормка моркови (через 2 недели): комплексные минеральные удобрения — «Агрикола» № 4, «Нитроаммофоска» или нашатырный спирт (1 ст. л. на 10 л воды) — заодно отпугнет морковную муху.

Третья подкормка моркови (период наращивания корнеплода): зола вдоль рядов (1 стакан на 1 кв. м) с заделкой при рыхлении или хлористый калий (10 г на 10 л воды) — для сочности и сладости.

Свекла после прореживания: борная кислота (2 г на 10 л воды) предотвращает сердцевинную гниль; древесная зола (спичечный коробок на 1 кв. м) рассыпается в междурядьях, потом рыхлится и поливается.

Для сладкой свеклы: в конце августа полейте 1%-м раствором поваренной соли (1 ч. л. на 10 л воды) — это проверенный и безопасный способ повысить сахаристость.

Важно: подкормки прекращают за 2 месяца до уборки урожая.

Уход за морковью и свеклой в июне — это не подвиг, а простая и благодарная работа. Потратьте на прореживание и подкормку час-другой в ближайшие выходные — и к осени грядки отблагодарят вас корнеплодами, которыми не стыдно похвастаться перед соседями.

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