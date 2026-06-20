Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 июня 2026 в 16:06

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Как правильно проредить свеклу и морковь Как правильно проредить свеклу и морковь Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Середина первого летнего месяца — во всех смыслах горячая пора для огородника: под палящим солнцем нужно успеть сделать массу работы на грядках. Пока на юге нашей страны морковь и свекла уже вовсю зеленеют своей ботвой и набирают силу, в средней полосе и на Урале всходы только-только окрепли и тянутся к солнцу, а в Сибири и на Северо-Западе грядки порой еще стоят в ожидании первых настоящих листьев. Именно сейчас — в зависимости от региона — наступает ключевой момент ухода: первое прореживание и подкормка. Упустите его, и ни крупной моркови, ни увесистой свеклы вам не видать.

Оба корнеплода — и морковь, и свекла — ценят простор и питание, как мало кто из огородных культур. Морковь капризна: она не любит переувлажнения, свежего навоза и тесноты — в загущенных посадках уходит в ботву, мельчает, уродуется. Свекла чуть сговорчивее, но без своевременного прореживания и правильной подкормки тоже не даст тех самых круглых, тяжелых и сладких корнеплодов, которые так приятно доставать из погреба зимой. За что их любят? За универсальность, длительное хранение, неприхотливость к почве и ту самую пользу, которую трудно переоценить.

Как правильно проредить свеклу и морковь

Прореживание — не прихоть агрономов, а жесткая необходимость: семена этих культур мелкие и сеются густо, а без расстояния корнеплоды попросту не имеют места для роста. Вот как делать это правильно:

  • Время и условия: проводите прореживание вечером или в пасмурную погоду — так растения меньше стрессуют; за час до работы полейте грядку, чтобы корни вынимались легко и не травмировали соседей.

  • Морковь — первое прореживание: когда появились 2–3 настоящих листа (примерно через 4–6 недель после всходов), оставьте между растениями 2–3 см, убирая слабые, бледные или деформированные всходы.

  • Морковь — второе прореживание: через 3–4 недели, при наличии 5–6 листьев — увеличьте интервал до 5–7 см, на юге это уже июнь, в средней полосе — конец июня — начало июля.

  • Свекла — первое прореживание: в фазе 3–4 настоящих листьев оставляйте 4–5 см между растениями.

  • Свекла — второе прореживание: когда корнеплод уже чуть наметился — оставляйте расстояние 8–10 см; лишние молодые свеколки со здоровой ботвой идут в пучок и на стол.

  • Как отличить слабое растение от сильного: удаляйте тонкие, бледные, деформированные всходы; здоровый сеянец — темно-зеленый, прямой, с упругим стеблем.

  • Финиш: после прореживания слегка уплотните почву вокруг оставшихся растений и обязательно полейте — это снижает стресс и помогает корням укрепиться.

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чем подкормить крупный корнеплод

Подкормка идет сразу после прореживания — именно в этот момент растениям нужны силы для роста. Главное правило: не злоупотреблять азотом, иначе получите пышную ботву и мелкий водянистый корень.

  • Первая подкормка моркови (2–3 листа): настой органики — птичий помет (1:15, настоять 3 дня, затем 1 л концентрата на 10 л воды) или крапивный настой (0,5 л на 10 л воды).

  • Вторая подкормка моркови (через 2 недели): комплексные минеральные удобрения — «Агрикола» № 4, «Нитроаммофоска» или нашатырный спирт (1 ст. л. на 10 л воды) — заодно отпугнет морковную муху.

  • Третья подкормка моркови (период наращивания корнеплода): зола вдоль рядов (1 стакан на 1 кв. м) с заделкой при рыхлении или хлористый калий (10 г на 10 л воды) — для сочности и сладости.

  • Свекла после прореживания: борная кислота (2 г на 10 л воды) предотвращает сердцевинную гниль; древесная зола (спичечный коробок на 1 кв. м) рассыпается в междурядьях, потом рыхлится и поливается.

  • Для сладкой свеклы: в конце августа полейте 1%-м раствором поваренной соли (1 ч. л. на 10 л воды) — это проверенный и безопасный способ повысить сахаристость.

  • Важно: подкормки прекращают за 2 месяца до уборки урожая.

Уход за морковью и свеклой в июне — это не подвиг, а простая и благодарная работа. Потратьте на прореживание и подкормку час-другой в ближайшие выходные — и к осени грядки отблагодарят вас корнеплодами, которыми не стыдно похвастаться перед соседями.

Ранее мы рассказывали, что нужно сделать прямо сейчас, чтобы вас не заставили снести теплицу.

Читайте также
Больше никакой кривой и рогатой моркови, растет как по линейке: внесите до 1 июня
Общество
Больше никакой кривой и рогатой моркови, растет как по линейке: внесите до 1 июня
Свекла станет слаще конфеты: никакой магии, добавьте ложку соли на ведро воды и полейте грядки
Общество
Свекла станет слаще конфеты: никакой магии, добавьте ложку соли на ведро воды и полейте грядки
Не подкормки, а яд для помидоров: откажитесь от этих удобрений в июне — провоцируют фитофтору
Общество
Не подкормки, а яд для помидоров: откажитесь от этих удобрений в июне — провоцируют фитофтору
Вредители обходят капусту стороной: простой отвар из томатной ботвы творит чудеса
Общество
Вредители обходят капусту стороной: простой отвар из томатной ботвы творит чудеса
Что нужно сделать в саду в середине июня: чек-лист для богатого урожая
Семья и жизнь
Что нужно сделать в саду в середине июня: чек-лист для богатого урожая
морковь
свекла
подкормки
советы
огород
полив
садоводство
дача
корнеплоды
урожай
лайфхаки
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Польше заявили о стягивании войск к границам России
Стало известно, через какую процедуру пройдет атаковавший ТЦ в Краснодаре
Вэнс раскрыл введенный Трампом дресс-код Белого дома
Российская артиллерия поразила позиции ВСУ в Дружковке
Трамп заявил, что вандалы повредили зеркальный пруд в Вашингтоне
Криминалист ответил, что могло повлиять на напавшего с мачете в Краснодаре
В СК России по Краснодарскому краю возбудили дела из-за нападения на ТЦ
Иран снова перекрыл Ормузский пролив
Появилось видео допроса мужчины, напавшего на ТЦ в Краснодаре
Синоптики рассказали, где пройдут сильные дожди на следующей неделе
Автомобили с людьми превратились в груду металла на Садовом кольце
Кровавая резня в ТЦ Краснодара: нападение с мачете, сколько жертв, детали
Перед началом резни в ТЦ нападавший взорвал самодельное взрывное устройство
В Израиле заподозрили первый случай заражения Эболой
Число жертв ДТП со скорой в Башкирии возросло
Макрона уличили в присвоении лавров за сделку США и Ирана
Появились детали задержания мужчины, напавшего на ТЦ в Краснодаре
«Инсульт», скандал во Франции, «Миротворец»: как живет Владимир Спиваков
Стали известны данные о нападавшем с мачете в Краснодаре
В Московской области могут разрешить отстрел бурых медведей
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.