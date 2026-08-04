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04 августа 2026 в 14:00

Вместо солений делаю свекольную хреновину — к мясу и рыбе, просто на хлебушек, пальчики оближешь

Фото: D-NEWS.ru
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Беру хрен и свеклу — «катаю» ядреную закуску на зиму, которая бьет в нос до слез, но съедается банками за один вечер. Это не просто хреновина, а настоящий взрыв вкуса: тертый хрен со свеклой дает яркий, насыщенный цвет и сбалансированную остроту с легкой сладостью. Закуска получается густой, ароматной, с искристой кислинкой и мощным «бодрящим» эффектом. Она идеально подходит к холодцу, мясу, пельменям или просто на ломоть черного хлеба. Никаких консервантов — только свежие коренья и уксус для сохранности. Готовится за 15 минут, а хранится всю зиму, радуя своей пряной силой.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг хрена (очищенного), 2 свеклы (отварной), 1 ст. ложка соли, 2 ст. ложки сахара, 100 мл 9% уксуса, 100 мл холодной кипяченой воды. Корень хрена и свеклу натрите на мелкой терке или пропустите через мясорубку. Добавьте соль, сахар, уксус и воду, хорошо перемешайте. Разложите по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками и уберите в холодильник. Хранится до весны. Важно: при работе с хреном используйте перчатки и проветривайте помещение.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту закуску для своих друзей. Даже те, кто не любит острое, уплетали ее с холодцом. Кстати, вместо уксуса можно взять лимонный сок — вкус станет мягче. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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