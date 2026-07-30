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30 июля 2026 в 10:40

Пеку баклажаны и свеклу: делаю сразу 2 грузинских салата — ацецили и пхали

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется приготовить что-то необычное из самых простых овощей, вспоминаю эти два грузинских салата. Запекаю сразу противень баклажанов и свеклы, а дальше остается только смешать их с ароматной ореховой заправкой.

Баклажаны превращаются в сочный ацецили, а сладкая запеченная свекла — в нежные пхали. Получается сразу две яркие закуски для одного стола.

Для приготовления понадобится: баклажаны — 3–4 шт., свекла — 2 шт., грецкие орехи — 70 г, кинза — 1 пучок, репчатый лук — 1 шт., чеснок — 2–3 зубчика, яблочный уксус — 1–3 ст. л., вода — 3 ст. л., хмели-сунели — 1/2 ч. л., молотый кориандр — 1/2 ч. л., черный перец — 1/2 ч. л., соль — по вкусу.

Свеклу очистите, нарежьте ломтиками толщиной около 1 см, слегка смажьте растительным маслом, заверните в фольгу и запекайте при 190 °C около 50–60 минут до мягкости. Баклажаны нарежьте такими же ломтиками, разложите на другом противне, слегка смажьте маслом и запекайте при той же температуре 25–30 минут, один раз перевернув.

Для ореховой заправки измельчите грецкие орехи, кинзу, лук и чеснок, добавьте яблочный уксус, воду, соль и специи. Две трети ароматной массы соедините с нарезанными запеченными баклажанами — получится ацецили.

Оставшуюся часть смешайте с мелко нарезанной или натертой запеченной свеклой, затем сформируйте небольшие шарики — это пхали. Перед подачей украсьте закуски зернами граната, грецкими орехами и свежей кинзой.

Личный опыт

Мне больше нравится именно запекать овощи, а не варить или жарить. Баклажаны получаются менее жирными, а свекла сохраняет насыщенный вкус и становится слаще. Если приготовить закуски за несколько часов до подачи и убрать в холодильник, ореховая заправка успевает полностью пропитать овощи, и вкус становится еще ярче.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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