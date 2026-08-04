Морковь и свекла нальются сладостью: три подкормки для крупных и сочных корнеплодов

Морковь и свекла нальются сладостью: три подкормки для крупных и сочных корнеплодов

Конец лета — важный период для моркови и свеклы. Именно сейчас растения направляют силы на формирование корнеплодов, поэтому правильные подкормки помогают получить крупный, сладкий и сочный урожай.

Первую подкормку готовят из древесной золы. Стакан золы разведите в ведре теплой воды, оставьте на сутки и полейте предварительно увлажненную почву. Она восполняет недостаток калия и полезных микроэлементов.

Для второй подкормки растворите в 10 л воды по 1 ст. л. сульфата магния и сульфата калия. Поливайте растения вечером — такой состав помогает корнеплодам расти, не наращивая лишнюю ботву.

Третья подкормка делает мякоть более плотной и сладкой. Добавьте 1 ст. л. соли в ведро воды и внесите по 1 л раствора под каждое растение. Использовать ее достаточно всего один раз за сезон.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что соблюдать очередность подкормок несложно. Не забывайте рыхлить почву после полива — так питательные вещества быстрее поступят к корнеплодам и помогут им набрать массу.

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