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04 августа 2026 в 09:51

Сначала крутили пальцем у виска, а потом сделали так же: листья смородины стали главным секретом кухни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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После сбора смородины большинство дачников оставляют листья на кустах или отправляют их в компост. А ведь из них можно сделать простую заготовку, которая пригодится для солений, супов и других домашних блюд круглый год.

Для засолки понадобятся крепкие здоровые листья, каменная соль без добавок и чистая сухая стеклянная банка. Листья сначала промойте и обязательно полностью высушите — даже небольшое количество влаги может привести к появлению плесени.

На дно банки насыпьте немного соли, затем уложите слой листьев и снова пересыпьте солью. Так заполните всю банку, а сверху сделайте плотный слой соли, чтобы перекрыть доступ воздуха. Закройте крышкой и уберите в холодильник. Через несколько недель листья станут мягкими, сохранят насыщенный аромат и отлично подойдут для маринадов, рассольников, тушеных блюд и домашних заготовок.

Автор Марина Макарова уже опробовала этот лайфхак и убедилась, что аромат таких листьев получается даже ярче, чем у свежих. Если будете использовать их для засолки огурцов, не забудьте слегка стряхнуть лишнюю соль, чтобы не пересолить рассол.

Ранее сообщалось: когда черешня начинает созревать, скворцы быстро находят лакомство и могут оставить садовода почти без урожая. Старые диски, тряпки и пугала помогают ненадолго, поэтому многие дачники ищут более надежные способы защиты.

Проверено редакцией
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М. Макарова
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