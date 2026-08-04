Сначала крутили пальцем у виска, а потом сделали так же: листья смородины стали главным секретом кухни

Сначала крутили пальцем у виска, а потом сделали так же: листья смородины стали главным секретом кухни

После сбора смородины большинство дачников оставляют листья на кустах или отправляют их в компост. А ведь из них можно сделать простую заготовку, которая пригодится для солений, супов и других домашних блюд круглый год.

Для засолки понадобятся крепкие здоровые листья, каменная соль без добавок и чистая сухая стеклянная банка. Листья сначала промойте и обязательно полностью высушите — даже небольшое количество влаги может привести к появлению плесени.

На дно банки насыпьте немного соли, затем уложите слой листьев и снова пересыпьте солью. Так заполните всю банку, а сверху сделайте плотный слой соли, чтобы перекрыть доступ воздуха. Закройте крышкой и уберите в холодильник. Через несколько недель листья станут мягкими, сохранят насыщенный аромат и отлично подойдут для маринадов, рассольников, тушеных блюд и домашних заготовок.

Автор Марина Макарова уже опробовала этот лайфхак и убедилась, что аромат таких листьев получается даже ярче, чем у свежих. Если будете использовать их для засолки огурцов, не забудьте слегка стряхнуть лишнюю соль, чтобы не пересолить рассол.

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