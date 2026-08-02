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02 августа 2026 в 13:37

Грядка после клубники еще пригодится: лучшие культуры для плодородной почвы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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После клубники грядка вовсе не становится пустой и бесполезной. Напротив, почва остается рыхлой и хорошо подходит для многих овощных культур. Если правильно использовать освободившееся место, можно получить еще один отличный урожай.

Лучше всего после клубники растут чеснок, лук, морковь и свекла. Они хорошо используют оставшиеся в почве питательные вещества и формируют крепкие, здоровые плоды. Неплохо чувствуют себя на таких грядках капуста, укроп, салат и шпинат.

Перед посадкой достаточно внести немного компоста. Если грядка была замульчирована, земля сохранит больше влаги и полезных микроорганизмов. Для восстановления плодородия можно посеять сидераты — горчицу или фацелию.

А вот томаты, перцы и баклажаны лучше посадить в другом месте. Они более чувствительны к заболеваниям, которые могут сохраняться в почве после клубники.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что пустующая грядка — упущенная возможность получить дополнительный урожай. Если не планируете сразу высаживать овощи, посейте сидераты: они улучшат структуру почвы и подготовят ее к следующему сезону.

Ранее сообщалось, что после клубники не стоит сразу перекапывать землю и забывать о грядке. Почва после этой ягоды остается рыхлой и плодородной, поэтому ее можно с пользой занять другими культурами.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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