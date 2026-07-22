Клубника отплодоносила — грядка пригодится: простой ход опытных дачников

После клубники не стоит сразу перекапывать землю и забывать о грядке. Почва после этой ягоды остается рыхлой и плодородной, поэтому ее можно с пользой занять другими культурами. Главное — выбрать правильных соседей по севообороту.

Хорошо растут после клубники чеснок, лук, морковь и свекла. Эти растения не имеют общих болезней с ягодой и хорошо используют оставшиеся в земле питательные вещества. Также можно посадить капусту, укроп, салат или шпинат — они быстро дадут урожай.

А вот томаты, перцы и баклажаны лучше не высаживать: у них могут быть похожие заболевания. Перед посадкой полезно добавить немного компоста или посеять сидераты — горчицу или фацелию, чтобы восстановить почву.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и не оставляет грядки после клубники пустовать. Она советует после уборки ягод убрать старую листву, слегка взрыхлить землю и сразу планировать новые посадки.

Ранее сообщалось, что многие дачники ждут цветения гортензий до середины лета, но его можно немного приблизить. Для этого не нужны дорогие препараты — достаточно создать кусту теплые условия после зимы.