Озимый чеснок и лук в августе: как заложить основу для богатого урожая

Озимый чеснок и лук в августе: особенности посадки и ухода за урожаем в огороде

Озимый чеснок и лук в августе: как заложить основу для богатого урожая

Конец лета — время не только собирать плоды, но и закладывать надежный фундамент под будущий сезон. В этот период наш огород требует особого внимания, ведь август создает идеальные условия для подготовки почвы и старта некоторых культур.

Почему последний месяц лета идеален для лука и чеснока

Если вы хотите получить сильные, устойчивые к болезням растения и собрать сочные головки на несколько недель раньше обычного, то озимый чеснок и озимый лук должны стать вашими главными фаворитами на грядках именно сейчас.

Разберемся, почему именно конец лета так благотворен для этих культур. Озимый чеснок — это особые формы чеснока, которые высаживают под зиму: за счет периода охлаждения они образуют мощную корневую систему, легко переносят заморозки и весной мгновенно пускаются в рост. Когда вы сажаете озимый чеснок и севок в огород в конце лета или начале осени, растения успевают надежно укорениться до промерзания почвы, но не выпускают зеленую стрелку. Что касается севка, то лук, высаженный в начале месяца на заранее подготовленный участок, успевает сформировать крепкие корешки, а правильные сроки посадки напрямую сказываются на урожайности: такие растения практически не стрелкуются летом, отлично противостоят луковой мухе и дают крупные, лежкие луковицы.

Правила посадки и агротехника

Ниже собраны проверенные правила, которые помогут правильно высадить озимый чеснок и подзимний лук, чтобы ваш огород порадовал отменным результатом:

Подготовка грядки: выбирайте солнечное место, где не застаивается вода; за пару недель до посадки внесите перепревший компост или древесную золу, избегая свежего навоза.

Подготовка материала: разбирайте головки на зубчики непосредственно перед посадкой, отбирая только крупные и здоровые экземпляры; дезинфицируйте их в слабом растворе марганцовки или фитоспорина.

Озимый чеснок и лук в августе: как заложить основу для богатого урожая Фото: Shutterstock/FOTODOM

Глубина и схема: высаживайте зубчики и севок на глубину, равную трем высотам самого посадочного материала (обычно около 4–6 см), соблюдая расстояние между растениями 8–10 см, а между рядами — 20 см.

Полив и мульчирование: после посадки умеренно увлажните почву, а с наступлением устойчивых похолоданий замульчируйте грядку торфом, сухими листьями или лапником для защиты от бесснежных морозов.

Нюансы выращивания и сбора урожая

Чтобы культура развивалась правильно и дала максимальную отдачу, важен не только сам процесс заделки в почву, но и грамотный последующий уход:

Ранний уход: если в вашем регионе не жарко и летняя жара только пришла к вам — снимите тяжелое укрытие, чтобы почва хорошенько прогрелась, и проведите первую азотную подкормку для активного роста зелени. Удаление стрелок: у чеснока своевременно выламывайте цветочные стрелки, когда они достигнут длины 10–12 см, чтобы растение не тратило силы на семена, а направляло их в головку. Сроки уборки: озимый чеснок убирают, когда нижние листья пожелтеют, а покровные чешуи станут прочными (обычно начало августа); озимый лук созревает еще быстрее, его убирают при полегании пера. Правильная сушка: выкопанный урожай просушивайте вместе с ботвой в сухом, проветриваемом помещении в течение 2–3 недель, после чего обрезайте корешки и стебли, оставляя шейку длиной 4–5 см.

Немного заботы и соблюдение простых правил гарантируют, что ваш труд окупится сполна, а отличный урожай станет лучшей наградой за старания.

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