Мед с собственной пасеки: что нужно оформить, чтобы не пришли с проверкой

Паспорт пасеки: как получить и зачем он нужен

Мед с собственной пасеки: что нужно оформить, чтобы не пришли с проверкой

Чтобы легально продавать мед с собственной пасеки в 2026 году, вам нужно сделать несколько базовых шагов: оформить ветеринарно-санитарный паспорт пасеки, пройти регистрацию пасеки в 2026 году в системе «ВетИС», подключиться к ФГИС «Меркурий» для пчеловодов и наладить оформление документов на мед. Это звучит бюрократично, но на практике не так страшно: если сделать все по порядку, проверок вы будете бояться куда меньше.

Паспорт пасеки: как получить и зачем он нужен

Ветеринарно-санитарный паспорт пасеки — первый документ, о котором стоит позаботиться, если вы планируете заработок на меде. Он предусмотрен федеральным законом № 490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации» и оформляется на каждую пасеку через государственную ветеринарную службу региона. Паспорт подтверждает, что ваша пасека стоит на учете, содержится по ветеринарным правилам и допущена к производству продукции.

Зачем он нужен владельцу пасеки:

фиксирует местоположение пасеки, количество ульев и санитарные условия содержания пчел, а также сведения о профилактических обработках;

служит основанием для допуска меда к ветеринарно-санитарной экспертизе и оформлению документов на продажу;

упрощает участие в ярмарках, поставки в магазины, перемещение пасеки и смену владельца.

Как оформить паспорт пасеки на практике:

обратиться в районную ветстанцию или управление ветеринарии по месту расположения пасеки;

подать заявление: указать адрес пасеки, данные владельца, количество ульев, статус участка (ЛПХ, СНТ, собственность, аренда);

дождаться выезда ветврача: он осматривает пасеку, проверяет условия содержания, при необходимости берет пробы меда;

после положительных результатов вам выдают ветеринарно-санитарный паспорт пасеки, заверенный печатью и подписью.

Паспорт пасеки нужно периодически обновлять: в него заносят результаты исследований, отметки о профилактике и лечении. Без действующего этого документа оформить законно продажу меда с пасеки практически невозможно: ветслужба вправе отказать в экспертизе и выдаче ветсертификата.

Мед с собственной пасеки: что нужно оформить, чтобы не пришли с проверкой Фото: Shutterstock/FOTODOM

Учет пасеки в системе «ВетИС»

Следующий шаг — учет пасеки в «ВетИС». Эта система включает несколько подсистем, одна из которых — «Меркурий», через него оформляются электронные ветеринарные сопроводительные документы (ВСД). Регистрация пасеки в 2026 году в «ВетИС» необходима, если вы хотите работать не только «для соседей», но и выходить на рынок, ярмарки, магазины или онлайн-продажи.

Что включает учет пасеки в «ВетИС»:

регистрация хозяйствующего субъекта (ИП, КФХ, юрлицо или физлицо, если ведете ЛПХ) в компоненте «Цербер» системы «ВетИС»;

регистрация производственной площадки — места, где вы откачиваете, фасуете и храните мед;

получение доступа в ФГИС «Меркурий» для пчеловодов: логина и пароля, роли для оформления и гашения ВСД.

Регистрация в 2026 году и учет пасеки в «ВетИС» нужны в случаях, когда:

вы торгуете медом на рынках, ярмарках, через посредников, отгружаете продукцию в другие регионы;

оформляете ВСД в электронной форме, как требуют действующие ветеринарные правила;

хотите исключить штрафы за незарегистрированную пасеку и реализацию подконтрольной продукции без электронного учета.

ФГИС «Меркурий» становится для пчеловодов фактически обязательным инструментом: без него невозможно законно оформлять ветеринарные сопроводительные документы на мед, а без ВСД вас легко могут снять с торговли.

Регистрация производственной площадки в Россельхознадзоре

Отдельная задача — регистрация производственной площадки, на которую будет «привязан» ваш мед в «ВетИС». Это не формальность: через нее проходят все партии продукции.

Учет пасеки в системе «ВетИС» Фото: Shutterstock/FOTODOM

К производственной площадке обычно относят:

помещение или зону откачки меда (дом, хозяйственная постройка, модуль на пасеке);

место хранения готовой продукции — склад, гараж, отдельная комната;

точку фасовки, где вы разливаете мед по таре и маркируете банки.

Чтобы пройти регистрацию:

обращаетесь в территориальное управление ветслужбы или Россельхознадзора;

подаете заявление на регистрацию площадки с указанием адреса и вида деятельности (пчеловодство, производство меда);

допускаете осмотр площадки специалистами, после чего ее вносят в «ВетИС» и привязывают к вашему хозяйству.

После этого учет пасеки в «ВетИС» становится полноценным: вы сможете оформлять ВСД в «Меркурии» от имени этой площадки и легально продавать мед.

Исследования продукции: что нужно проверить

Чтобы мед допускался к продаже, он должен пройти ветеринарно-санитарную экспертизу. Требования прописаны в ветеринарных правилах и в приказе Минсельхоза № 713, который устанавливает порядок экспертизы натурального меда.

Обычно проверяют:

органолептические показатели: вкус, цвет, запах, консистенцию, отсутствие брожения и посторонних запахов;

физико-химические показатели: долю влаги, кислотность, сахарный профиль, наличие примесей;

безопасность: остатки лекарственных препаратов, антибиотиков, запрещенных веществ.

На рынках мед принимают только при наличии паспорта пасеки и оформленного ветдокумента. По итогам исследований вы получаете ветсертификат или электронный ВСД на партию меда. Если планируете экспорт, дополнительно может потребоваться санитарно-гигиенический сертификат и соответствие требованиям страны-импортера.

Мед с собственной пасеки: что нужно оформить, чтобы не пришли с проверкой Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уведомление ветеринарной службы: как и когда

Уведомление ветслужбы — не разовая формальность, а часть нормальной работы пасеки. Особенно если вы настроены на долгосрочный заработок.

Когда обязательно уведомить ветслужбу:

при создании пасеки: сообщить адрес, количество пчелиных семей, данные владельца, чтобы поставить хозяйство на учет;

при перемещении пасеки, существенном увеличении числа ульев или смене владельца: данные нужно обновить и внести изменения в паспорт;

при участии в организованной торговле (ярмарки, выставки, рынки): организаторы и ветслужба могут запросить подтверждение учета пасеки.

Если пасека стоит на дачном или садовом участке, стоит приложить документы на землю — ветврач должен видеть, что размещение законно. Регулярное взаимодействие с ветслужбой снижает риск штрафов за незарегистрированную пасеку и дает вам доступ к консультациям специалистов.

Продажа меда с пасеки: какие документы нужны

Продажа меда с пасеки и сопутствующие документы зависят от формата торговли, но есть минимум, который потребуется почти всегда:

ветеринарно-санитарный паспорт пасеки — основа для любых дальнейших действий;

ветеринарный сопроводительный документ (ветсертификат, электронный ВСД) на каждую партию меда, оформленный через «Меркурий»;

регистрация предпринимательской деятельности (ИП, КФХ, самозанятый), если вы продаете мед регулярно и получаете доход;

маркировка на таре: название продукта, данные изготовителя, год и место сбора, масса, контактная информация.

Мед с собственной пасеки: какие документы нужны, чтобы не пришли с проверкой Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для разных форматов торговли требования различаются:

для продажи соседям чаще всего достаточно паспорта пасеки и соблюдения санитарных норм, но регистрация пасеки в 2026 году и учет в «ВетИС» все равно полезны для будущего роста;

для рынков и ярмарок обязательно иметь паспорт пасеки, заранее пройденную экспертизу и оформленные ВСД;

для поставок в магазины и интернет-торговли без учета пасеки в «ВетИС» и стабильной работы в «Меркурии» вас просто не примут.

Ответственность за отсутствие документов

Отсутствие паспорта, регистрации в «ВетИС» и ветсертификатов расценивается как нарушение ветеринарных правил и правил обращения подконтрольной продукции. Штрафы за незарегистрированную пасеку — это не миф, а реальная практика. И вот что вам грозит:

административные штрафы по КоАП РФ за нарушение ветеринарных требований и торговлю продукцией без сопроводительных документов;

запрет торговли и изъятие партии меда до оформления паспорта пасеки и ветсертификатов;

возможные претензии покупателей и сложные споры по качеству продукции, если у вас нет протоколов лабораторных исследований.

Федеральный закон № 490-ФЗ о пчеловодстве и изменения в законе «О ветеринарии» закрепили электронную форму ВСД и ответственность за несоблюдение правил. Поэтому для вас безопаснее воспринимать документы не как «лишнюю бюрократию», а как страховку бизнеса: паспорт пасеки, учет пасеки в «ВетИС», подключение к «Меркурию» и системные исследования меда — это набор, который защищает от проверок и дает возможность спокойно зарабатывать на своем меде.

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