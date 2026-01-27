Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Как квасить капусту с медом: хрустит лучше бабушкиной

Рецепт квашеной капусты в банке: как квасить капусту, чтобы она хрустела
Хрустящая квашеная капуста с ягодным акцентом и медовой ноткой станет открытием для тех, кто устал от классических заготовок. Рецепт квашеной капусты в банке с натуральным медом вместо сахара делает вкус мягче, а текстуру — невероятно упругой. Добавление душистых специй и зеленых яблок создает баланс между сладостью и приятной кислинкой.

Капусту (белокочанная — 2 кг) тонко шинкуем, морковь (1 шт., средняя) трем на крупной терке. Яблоки (зеленые — 3 шт.) нарезаем дольками, удаляя сердцевину. Смешиваем овощи с солью (крупная — 2 ст. л. с горкой) и медом (жидкий — 2 ст. л.), слегка перетираем руками до появления сока — так мы квасим капусту, чтобы она хрустела. Добавляем клюкву (свежая или мороженая — 100 г), яблоки и специи (перец черный горошком — 6 шт., перец душистый — 6 шт., лавровый лист — 3 шт.), плотно утрамбовываем в трехлитровую банку. Ставим в теплое место на 3 дня, дважды в сутки протыкая деревянной палочкой до дна для выхода газов. Готовую капусту храним в холодильнике.

Мед в этом рецепте квашеной капусты в банке работает как природный консервант и усилитель ферментации, придавая заготовке благородный аромат. Душистые специи делают вкус многогранным, а клюква добавляет витаминную пользу. Через три дня получаем хрустящую закуску с деликатесным характером.

  • Калорийность на 100 г: 22 ккал.

  • БЖУ: 1,0/0,1/4,8.

