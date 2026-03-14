Диетический, но сытный: этот салат сметают первым, особенно мужчины

Такой творог вы еще не ели — добавляем кисломолочный продукт в салат

Салаты, где главным героем выступает творог, часто остаются в тени привычных «Оливье» или «Цезаря». И совершенно напрасно. Опытные кулинары знают секрет: если использовать этот кисломолочный продукт не как самостоятельный ингредиент, а как нежную заправку-прослойку, блюдо получается одновременно легким для желудка и очень питательным. Перед вами рецепт, который разрушает стереотипы: он готовится быстрее, чем сварится яйцо всмятку, а по вкусу напоминает сложный ресторанный ансамбль.

Ингредиенты:

ветчина (или копченая куриная грудка) — 200 г,

огурец свежий (хрустящий, без горечи) — 1 крупный (ок. 150 г),

кукуруза консервированная — 100 г (после сливания жидкости),

сухарики ржаные или пшеничные (лучше домашние) — горсть (ок. 30-40 г),

творог (не пастообразный, а именно зернистый, 5-9%) — 150 г,

сметана (10-15% жирности) — 3 ст. ложки,

соль, свежемолотый черный перец — по щепотке.

Приготовление

Главный кулинарный прием здесь — текстура. Ветчину и огурец необходимо нарезать максимально мелкими и аккуратными кубиками, примерно 0.5 на 0.5 см. Так они равномерно распределятся по всему блюду, и каждый кусочек будет ощущаться во рту гармонично. Кукурузу откидывают на дуршлаг, чтобы стек лишний сок, и отправляют в миску к нарезке.

Далее — самая интересная часть, где в дело вступает творог. В отдельной пиале соединяют творог, сметану и щепотку соли. Это не просто смешивание, а легкое взбивание вилкой. Не нужно добиваться состояния пасты, достаточно, чтобы сметана обволокла каждую крупинку творога, создав кремовую основу. Именно творог здесь работает как связующий мост между соленой ветчиной и пресным огурцом, придавая салату удивительную мягкость без лишней тяжести майонеза.

Заправляют нарезку полученной смесью и аккуратно перемешивают. Сухарики добавляют в самый последний момент прямо перед подачей. Это важно: они должны остаться хрустящими, контрастируя с нежной творожной основой.

Салат выкладывают в креманку горкой и сразу несут на стол. Этот вариант идеален для тех, кто следит за фигурой, но не готов жертвовать сытным обедом. А отсутствие лука и чеснока делает блюдо уместным даже для романтического ужина или важной деловой встречи.

Калорийность на 100 г: 65 ккал.

БЖУ: 11/8/10.

