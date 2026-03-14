Диетический, но сытный: этот салат сметают первым, особенно мужчины

Такой творог вы еще не ели — добавляем кисломолочный продукт в салат Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Салаты, где главным героем выступает творог, часто остаются в тени привычных «Оливье» или «Цезаря». И совершенно напрасно. Опытные кулинары знают секрет: если использовать этот кисломолочный продукт не как самостоятельный ингредиент, а как нежную заправку-прослойку, блюдо получается одновременно легким для желудка и очень питательным. Перед вами рецепт, который разрушает стереотипы: он готовится быстрее, чем сварится яйцо всмятку, а по вкусу напоминает сложный ресторанный ансамбль.

Ингредиенты:

  • ветчина (или копченая куриная грудка) — 200 г,

  • огурец свежий (хрустящий, без горечи) — 1 крупный (ок. 150 г),

  • кукуруза консервированная — 100 г (после сливания жидкости),

  • сухарики ржаные или пшеничные (лучше домашние) — горсть (ок. 30-40 г),

  • творог (не пастообразный, а именно зернистый, 5-9%) — 150 г,

  • сметана (10-15% жирности) — 3 ст. ложки,

  • соль, свежемолотый черный перец — по щепотке.

Приготовление

Главный кулинарный прием здесь — текстура. Ветчину и огурец необходимо нарезать максимально мелкими и аккуратными кубиками, примерно 0.5 на 0.5 см. Так они равномерно распределятся по всему блюду, и каждый кусочек будет ощущаться во рту гармонично. Кукурузу откидывают на дуршлаг, чтобы стек лишний сок, и отправляют в миску к нарезке.

Далее — самая интересная часть, где в дело вступает творог. В отдельной пиале соединяют творог, сметану и щепотку соли. Это не просто смешивание, а легкое взбивание вилкой. Не нужно добиваться состояния пасты, достаточно, чтобы сметана обволокла каждую крупинку творога, создав кремовую основу. Именно творог здесь работает как связующий мост между соленой ветчиной и пресным огурцом, придавая салату удивительную мягкость без лишней тяжести майонеза.

Заправляют нарезку полученной смесью и аккуратно перемешивают. Сухарики добавляют в самый последний момент прямо перед подачей. Это важно: они должны остаться хрустящими, контрастируя с нежной творожной основой.

Салат выкладывают в креманку горкой и сразу несут на стол. Этот вариант идеален для тех, кто следит за фигурой, но не готов жертвовать сытным обедом. А отсутствие лука и чеснока делает блюдо уместным даже для романтического ужина или важной деловой встречи.

  • Калорийность на 100 г: 65 ккал.

  • БЖУ: 11/8/10.

Ранее мы делились с вами рецептом вкуснейшего домашнего винегрета.

Валентина Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Похитившие у бойцов СВО деньги полицейские получили обвинение
Российские «Герани» поразили места запуска БПЛА в районе Перемоги
США резко снизили плату за отказ от гражданства
Масштабный сбой зафиксирован в Telegram
Свыше 40 тыс. гражданских объектов повреждены в Иране с начала войны
Пентагон раскрыл число пораженных объектов на острове Харк
Два московских аэропорта перестали принимать и выпускать самолеты
Макрон внезапно пригласил двух врагов в Париж
Бывший глава Украины обратился к Орбану в неожиданном письме
Раненого дельфина без левого глаза заметили в Краснодарском крае
Индийские суда получили пропуск через стратегически важный морской коридор
США возобновят добычу нефти на своем шельфе
Погода в Москве в воскресенье, 15 марта: ждать ли рекордного тепла и ливней
Налет на Москву, муки белгородцев: как ВСУ атакуют Россию 14 марта
Убийц антибиотиков нашли в озере с питьевой водой для миллионов людей
Шедший в Россию греческий танкер стал жертвой неизвестных сил
«В наших руках»: в Иране назвали два ключевых условия для прекращения войны
Военные учения британских солдат назвали игрой в страйкбол
В Совфеде оценили идею Мерца запретить въезд в ЕС участникам СВО
В Израиле подсчитали число атакованных штабов «Хезболлы»
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

