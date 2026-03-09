Винегрет по-домашнему: добавка, которая превращает салат в ужин

Иногда привычные салаты открываются с неожиданной стороны. Обычный винегрет может стать гораздо нежнее и сытнее, если добавить один простой ингредиент, который редко используют в этом блюде — вареную колбасу. Такой вариант получается мягким по вкусу и отлично подходит и для ужина, и для праздничного стола.

Для приготовления понадобятся свекла отварная (2 средние шт.), картофель вареный (2 шт.), морковь вареная (1 шт.), соленые огурцы (2 шт.), вареная колбаса без жира (150 г), квашеная капуста (120 г), зеленый горошек консервированный (120 г), нерафинированное подсолнечное масло (2 ст. л.), зернистая горчица (1 ч. л.), щепотка соли и черный перец по вкусу.

Овощи нарезают аккуратными кубиками, колбасу — такими же кусочками, чтобы салат выглядел ровным и аппетитным. Свеклу сначала смешивают с ложкой масла — так она не окрасит остальные продукты. Затем соединяют все ингредиенты, добавляют горчицу и оставшееся масло. В результате винегрет приобретает мягкий, почти кремовый вкус, а колбаса делает его более сытным и домашним.

Такой салат подают слегка охлажденным — он становится особенно гармоничным и напоминает старые семейные рецепты.

Калорийность на 100 г: 118 ккал.

БЖУ: 4,1/6,3/11,2.

Ранее мы делились с вами рецептом слоеного салата с селедкой, но это не шуба.