Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 09:11

Винегрет по-домашнему: добавка, которая превращает салат в ужин

Винегрет с вареной колбаской — нежность на салатной тарелке Винегрет с вареной колбаской — нежность на салатной тарелке Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иногда привычные салаты открываются с неожиданной стороны. Обычный винегрет может стать гораздо нежнее и сытнее, если добавить один простой ингредиент, который редко используют в этом блюде — вареную колбасу. Такой вариант получается мягким по вкусу и отлично подходит и для ужина, и для праздничного стола.

Для приготовления понадобятся свекла отварная (2 средние шт.), картофель вареный (2 шт.), морковь вареная (1 шт.), соленые огурцы (2 шт.), вареная колбаса без жира (150 г), квашеная капуста (120 г), зеленый горошек консервированный (120 г), нерафинированное подсолнечное масло (2 ст. л.), зернистая горчица (1 ч. л.), щепотка соли и черный перец по вкусу.

Овощи нарезают аккуратными кубиками, колбасу — такими же кусочками, чтобы салат выглядел ровным и аппетитным. Свеклу сначала смешивают с ложкой масла — так она не окрасит остальные продукты. Затем соединяют все ингредиенты, добавляют горчицу и оставшееся масло. В результате винегрет приобретает мягкий, почти кремовый вкус, а колбаса делает его более сытным и домашним.

Такой салат подают слегка охлажденным — он становится особенно гармоничным и напоминает старые семейные рецепты.

  • Калорийность на 100 г: 118 ккал.

  • БЖУ: 4,1/6,3/11,2.

Ранее мы делились с вами рецептом слоеного салата с селедкой, но это не шуба.

Читайте также
Советский винегрет с селедкой: рецепт, о котором молчали годами
Семья и жизнь
Советский винегрет с селедкой: рецепт, о котором молчали годами
Винегрет «Таежный» обязательно делаю в Великий пост: очень вкусно, с квашеной капустой и опятами
Общество
Винегрет «Таежный» обязательно делаю в Великий пост: очень вкусно, с квашеной капустой и опятами
Сколько добавлять воды при варке разных круп: почему это принципиально?
Семья и жизнь
Сколько добавлять воды при варке разных круп: почему это принципиально?
Ленивые пирожки с яблоками — быстро, просто и невероятно вкусно для всей семьи
Общество
Ленивые пирожки с яблоками — быстро, просто и невероятно вкусно для всей семьи
Хачапури по-аджарски — лодочки с сыром и яйцом, от которых все без ума
Семья и жизнь
Хачапури по-аджарски — лодочки с сыром и яйцом, от которых все без ума
салаты
винегреты
рецепты
готовка
кулинария
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«У них особое положение»: корабли США ждет новая угроза в Красном море
Юная футболистка замертво рухнула на газон во время матча
Военкомы по ошибке остановили депутата Рады и потребовали $50 тыс.
Озвучена новая версия исчезновения семьи Усольцевых под Красноярском
Трампа обвинили в уничтожении MAGA
Умер легендарный автор хита Вудстока Джо Макдональд
Мошенники перешли на «обратную» схему для взлома «Госуслуг»
Израиль объявил об ударе по производству ракетных двигателей в Иране
Украинские специалисты по БПЛА полетели «спасать» базы США в Иордании
Названа предварительная причина удара США по школе для девочек в Иране
Картаполов предрек эру беспилотников в космосе
«Только дураки будут думать иначе!»: Трамп о росте цен на нефть
ВСУ стянули в Сумскую область дезертиров и заградотряды
Бразилия нарастила импорт нефтепродуктов из России до рекордных значений
«Ноль помощи»: Кличко обвинили в «туалетном» коллапсе
Дым со стороны нефтезавода BAPCO заметили в Бахрейне
Школьникам объяснили, допустимо ли слово «краш» в ЕГЭ
ВС России точным попаданием разнесли американскую пусковую установку ВСУ
Леопард облюбовал чердак жилого дома в российском регионе
«Пожалуйста»: в США предостерегли Израиль от одного шага по Ирану
Дальше
Самое популярное
Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.