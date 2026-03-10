Пачка теста и полкило фарша — через полчаса на столе румяные кольца: проще пиццы, вкуснее пирожков, а готовятся сами

Ставлю в духовку слоеное тесто и фарш — достаю обалденные мясные «кольца». Беру готовое слоеное тесто, мясной фарш и сыр — и готовлю румяные сочные кольца, которые выглядят эффектно, а готовятся без лишней возни.

Это простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или праздничного стола. Его необычность в том, что из минимума продуктов получаются аппетитные кольца с хрустящей слоеной корочкой и нежной, сочной начинкой внутри.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, румяные кольца, которые так и хочется откусить, а внутри — ароматный фарш с луком и тягучим расплавленным сыром. Они такие вкусные, что исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете поставить новую партию в духовку.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 300 г мясного фарша (свинина + говядина), 1 луковица, 100 г твердого сыра, 1 яйцо для смазывания, соль, перец, любимые специи. Фарш смешайте с мелко нарезанным луком, солью и перцем.

Тесто разморозьте, слегка раскатайте и нарежьте на полоски шириной 3–4 см. На каждую полоску выложите фарш, посыпьте тертым сыром и защипните края, формируя кольцо.

Выложите на противень, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 20–25 минут до золотистой корочки.

