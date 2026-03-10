Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 18:35

Пачка теста и полкило фарша — через полчаса на столе румяные кольца: проще пиццы, вкуснее пирожков, а готовятся сами

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ставлю в духовку слоеное тесто и фарш — достаю обалденные мясные «кольца». Беру готовое слоеное тесто, мясной фарш и сыр — и готовлю румяные сочные кольца, которые выглядят эффектно, а готовятся без лишней возни.

Это простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или праздничного стола. Его необычность в том, что из минимума продуктов получаются аппетитные кольца с хрустящей слоеной корочкой и нежной, сочной начинкой внутри.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, румяные кольца, которые так и хочется откусить, а внутри — ароматный фарш с луком и тягучим расплавленным сыром. Они такие вкусные, что исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете поставить новую партию в духовку.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 300 г мясного фарша (свинина + говядина), 1 луковица, 100 г твердого сыра, 1 яйцо для смазывания, соль, перец, любимые специи. Фарш смешайте с мелко нарезанным луком, солью и перцем.

Тесто разморозьте, слегка раскатайте и нарежьте на полоски шириной 3–4 см. На каждую полоску выложите фарш, посыпьте тертым сыром и защипните края, формируя кольцо.

Выложите на противень, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 20–25 минут до золотистой корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Читайте также
Котлеты больше не жарю, еще сыплю в них овсянку: вкус просто огонь, попробуйте! И никаких брызг со сковороды
Общество
Котлеты больше не жарю, еще сыплю в них овсянку: вкус просто огонь, попробуйте! И никаких брызг со сковороды
Куриные шарики с сыром внутри — моя лучшая находка. Нежные, с чесноком и готовятся за 20 минут. Исчезают со стола мгновенно!
Общество
Куриные шарики с сыром внутри — моя лучшая находка. Нежные, с чесноком и готовятся за 20 минут. Исчезают со стола мгновенно!
Хачапури больше не делаю. Вместо него — пирог-гармошка из лаваша и яиц: затмит любую выпечку
Общество
Хачапури больше не делаю. Вместо него — пирог-гармошка из лаваша и яиц: затмит любую выпечку
Просто натрите два кабачка, и эти блины станут отличным завтраком и даже ужином: можно в пост
Общество
Просто натрите два кабачка, и эти блины станут отличным завтраком и даже ужином: можно в пост
Для этих котлет беру бедра, майонез и манку — простой рецепт, а котлетки получаются самые нежные
Общество
Для этих котлет беру бедра, майонез и манку — простой рецепт, а котлетки получаются самые нежные
мясо
рецепты
фарш
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уиткофф поставил точку в передаче разведданных Ирану от России
Беременна от бандита: аргентинская ОПГ пыталась продать ребенка россиянки
Вассерман назвал истинную причину атаки США на школу в Иране
Огненный ад на Украине, война в Иране аукнулась Киеву: что будет дальше
В РСТ раскрыли, как ближневосточный кризис скажется на путевках в Турцию
В зоне СВО погиб командир отряда «Родня»
Знаменитый композитор рассказал о впечатлениях от юбилейного концерта
Тело пропавшего пенсионера пролежало 21 день в шахте лифта в больнице
Актрису Ведунову и ее дочь похоронили в Балаково
Симоньян предложила наказывать собственников жилья за нелюбовь к детям
В Москве нашли тело Ленина
В Госдуме жестко отреагировали на удар ВСУ по Брянску
Звезда «Дальнобойщиков» объяснил, почему ушел из профессии
Киберубийцы без жалости. Маркировка США на ракете: как ИИ убил детей Ирана
Эксперт объяснил, как КНР и Россия должны действовать на Ближнем Востоке
В КСИР объяснили, каким судам лучше не появляться в Ормузском проливе
Волочкова жестко раскритиковала Шаламе за слова о балете
Жена Алибасова-младшего объяснила, почему не общается с его отцом
Зеленский получил недвусмысленный сигнал от Эрдогана по поводу переговоров
Логистический центр посольства США в Багдаде подвергся атаке
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.